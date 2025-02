Écran AMOLED 120 Hz, charge 80W, batterie de 6000 mAh… En 2025, moins de 300€ pourraient suffire pour s’offrir un smartphone aux allures de premium. Le Realme P3x 5G en est la preuve, même si sa disponibilité en France reste incertaine.

En 2025, que peut-on espérer d’un smartphone à moins de 300 € ? Avec son nouveau P3x 5G, Realme nous prouve que l’entrée de gamme n’a plus à rougir face aux modèles premium.

Peu de compromis sur le papier

Premier étonnement : la batterie. Avec ses 6000 mAh, le P3x 5G promet une autonomie monstre, du jamais vu dans cette gamme de prix.

Plus impressionnant encore, cette grande batterie se loge dans un châssis de seulement 7,9 mm d’épaisseur. D’ailleurs, Realme pourrait aller plus loin en intégrant une charge rapide filaire à 80 W. A priori, cependant, pas de charge sans fil prévue.

Sous le capot, on trouve le nouveau processeur MediaTek Dimensity 6400. Cette puce, spécialement conçue pour les smartphones abordables, assure une compatibilité 5G et des performances largement suffisantes pour un usage quotidien : navigation web, réseaux sociaux, photos, et même quelques jeux légers.

Couplé à l’écran AMOLED Full HD en 120 Hz, il pourrait offrir une expérience utilisateur fluide avec très peu de compromis.

En 2025, même à petit prix, la photo n’est plus négligée. Le P3x 5G embarque un capteur principal de 50 mégapixels enrichi par l’intelligence artificielle. Si le second capteur reste encore à confirmer, la présence d’un module photo aussi gros à ce prix est remarquable.

La plus grande surprise vient de sa certification IP69. Traditionnellement réservée aux smartphones haut de gamme, cette certification garantit une résistance totale à l’eau et à la poussière. À moins de 300 €, c’est tout simplement un vrai changement. Vous pourrez utiliser votre téléphone sous la pluie ou près d’une piscine sans crainte.

Il convient toutefois de tempérer l’enthousiasme. Si le lancement est prévu pour le 18 février en Inde, la disponibilité en France n’est pas encore garantie. De plus, certaines caractéristiques restent à confirmer officiellement par Realme.

Même si ce modèle n’arrive pas jusqu’à nos frontières, il illustre parfaitement l’évolution du marché des smartphones.

Les caractéristiques autrefois réservées au haut de gamme — un processeur puissant compatible 5G, un écran AMOLED 120 Hz, une charge rapide 80W avec une batterie haute capacité, une certification IP69 — deviennent progressivement accessibles à des prix plus abordables. Le Realme P3x 5G, qu’il soit commercialisé ou non en France, montre la voie.