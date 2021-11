Snapchat, Discord, Spotify et Etsy sont hors ligne : panne générale en cours

Twitter semble très inquiet ce mardi soir : le réseau social Snapchat serait hors ligne, donc inutilisable. Des nombreuses applications, dont certaines très populaires, sont actuellement bloquées par un problème technique.

En France, à partir de dix huit heures et trente minutes, les premiers internautes à se retrouver devant un Snapchat inutilisable commencent à prévenir l’autre réseau social, Twitter.

Plusieurs apps très populaires sont actuellement bloquées

Nous avons pu reproduire l’erreur, impossible de se connecter et d’envoyer des messages. En l’état, la situation prend de l’ampleur, les témoignages sont nombreux. De plus, d’autres services comme Spotify ou encore Discord semblent également touchés par la panne.

We’re aware of some issues right now and are checking them out! We’ll keep you posted. — Spotify Status (@SpotifyStatus) November 16, 2021

Nous ne connaissons pas encore la cause de ce problème, certainement un problème de congestion. Ces dernières semaines, ce sont les services de Meta (Facebook) qui ont rencontré de nombreux problèmes de panne générale.

Many Snapchatters are having trouble using the app. Hang tight, we're working on a fix 🛠 In the meantime, we recommend staying logged in. — Snapchat Support (@snapchatsupport) November 16, 2021

D’après les premières informations, la panne serait liée à Google Cloud Networking. On peut voir que le service est hors ligne sur la page de suivi.

High Google Cloud Networking incident: Global: Experiencing Issue with Cloud networking https://t.co/kltXeqeYHd Summary: Global: Experiencing Issue with Cloud networking Description: We are experiencing an issue with Cloud Networking 1/3 — GCP Incidents (@GCP_Incidents) November 16, 2021

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.