Lundi 4 octobre, une panne mondiale a frappé de plein fouet les services de Facebook, que sont Instagram, Messenger, WhatsApp et le réseau social du même nom. Lequel des quatre vous a le plus manqué pendant les 6h d'interruption ? C'est l'objet de notre sondage de la semaine.

Ce fut l’événement tech’ de la semaine, celui qui était sur toutes les bouches pendant au moins 24h, celui qui a touché des centaines et des centaines de millions d’utilisateurs. Nous parlons bien évidemment de la panne mondiale de Facebook, qui, pendant 6h, a touché les quatre principaux services du géant californien : Instagram, Messenger, WhatsApp et Facebook.

Aucune donnée compromise selon Facebook

L’origine de la panne est liée à des « changements de configuration dans les routeurs qui coordonnent le trafic entre les data centers », a expliqué Facebook après coup. La firme de Menlo Park assure en revanche qu’aucune donnée d’utilisateurs n’a été compromise durant ce laps de temps.

Lequel des quatre services vous a le plus manqué ?

Forcément, les habitudes de beaucoup ont dû être chamboulées pendant 6h en l’absence de Facebook, Instagram, Messenger et WhatsApp. Et parmi ces quatre services, l’un d’entre eux vous a probablement plus manqué que les autres. Mais lequel ? C’est pourquoi nous vous posons la question dans notre sondage de la semaine.

Chargement Panne Facebook, Instagram, WhatsApp : quel service vous a le plus manqué pendant 6 heures ? Merci d'avoir voté. Vous avez déjà voté pour ce sondage. Sélectionnez une réponse s'il vous plait. Facebook

Messenger

Instagram

WhatsApp

Comme d’habitude, n’hésitez pas à expliquer votre choix dans la rubrique commentaires, dans le respect d’autrui !