Panne Facebook, WhatsApp, Instagram et Messenger : non, ce n’est pas que vous

Une panne touche actuellement les services de Facebook, à savoir Instagram, WhatsApp, Messenger et le réseau social lui-même.

Ça en devient presque habituel. Comme le mois dernier, voilà qu’Instagram est à nouveau en panne chez certains utilisateurs. Mais cela ne touche pas que le réseau social d’images, mais l’ensemble des services de Facebook. Cela comprend donc également les messageries WhatsApp et Messenger, mais aussi les réseaux sociaux Instagram et Facebook.

Les premiers signalements de la panne ont débuté ce lundi 4 octobre, autour de 17h30. À l’heure de la rédaction de ces lignes, il est actuellement impossible d’utiliser les 4 services. Si les applications se lancent, il est impossible de charger du nouveau contenu ou d’envoyer des messages. Sur DownDetector, il est flagrant que Facebook, Instagram et WhatsApp subissent un problème généralisé et simultané :

Ce sont plus de 20 000 personnes qui ont signalé le problème sur DownDetector, rien que pour Facebook. Instagram et WhatsApp ont enregistré respectivement 17 000 et 12 000 rapports en quelques minutes au pic de la panne. Si votre application vous affiche le message « Impossible d’actualiser le fil d’actualités », inutile de redémarrer votre box, le problème ne vient pas de chez vous !

Le problème touche aussi bien les services sur mobile que sur PC, et ce quel que soit le fournisseur d’accès. Facebook, Messenger, WhatsApp et Instagram sont bien inaccessibles, même depuis un navigateur web. En essayant d’accéder à l’un de ces sites, on obtient le message d’erreur « DNS_PROBE_FINISHED_NXDOMAIN ».

Sur Twitter, le hashtag #InstagramDown est de retour et le nombre de tweets se plaignant de l’indisponibilité du service grimpe rapidement, propulsant le mot-dièse en tendances. Les tweets sont rédigés dans différentes langues, laissant présager d’une panne de grande envergure, possiblement à l’échelle mondiale. Il a rapidement été suivi du hashtag #FacebookDown et du simple mot-clé « WhatsApp ».

Selon Jane Manchun Wong, spécialiste du reverse engineering, il pourrait s’agir d’un problème de DNS, aussi bien pour les sites publics que pour le site servant aux employés pour leurs tests.

It appears that Facebook, Messenger and Instagram are having DNS issues

Facebook s’est également tourné vers Twitter pour présenter ses excuses pour le dérangement. Si aucune cause n’est évoquée, Facebook indique travailler sur le problème pour ramener les choses à la normale « aussi rapidement que possible ».

We’re aware that some people are having trouble accessing our apps and products. We’re working to get things back to normal as quickly as possible, and we apologize for any inconvenience.

Le message a également été relayé sur les comptes d’Instagram et WhatsApp :

Instagram and friends are having a little bit of a hard time right now, and you may be having issues using them. Bear with us, we’re on it! #instagramdown

We’re aware that some people are experiencing issues with WhatsApp at the moment. We’re working to get things back to normal and will send an update here as soon as possible.

Thanks for your patience!

— WhatsApp (@WhatsApp) October 4, 2021