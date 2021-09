Panne sur Instagram : plusieurs personnes rencontrent des soucis

Un grand nombre d'internautes signalent des bugs sur Instagram dus à une panne mondiale.

Plusieurs personnes signalent un bug sur Instagram aujourd’hui, jeudi 2 septembre 2021, entre 12 h et 14 h environ. Ainsi, sur DownDetector, on observe un pic à plus de 4600 signalements. Même son de cloche sur la plateforme IsTheServiceDown.

Impossible d’actualiser le fil, d’envoyer un message ou de poster une story… Les soucis pointés du doigt sont divers et variés. D’aucuns se plaignent d’ailleurs plus de ralentissements fréquents que d’arrêt total de l’application.

Un hashtag #Instagramdown

Sur la version web, il se peut aussi que vous rencontriez un message d’erreur.

La panne Instagram semble vraiment toucher des utilisateurs à travers le monde. Sur Twitter, par exemple, le hashtag #instagramdown est particulièrement animé et s’est retrouvé dans la rubrique Tendances.

Sur le hashtag en question, des messages sont postés en plusieurs langues, ce qui tend à prouver le caractère mondial de la panne. Instagram n’a pas encore fourni d’explications officielles.