Panne mondiale de Facebook : attention, vos jeux Oculus Quest peuvent disparaître

Depuis la fin de ce lundi après-midi, les principaux services de messagerie de Facebook (Messenger, WhatsApp et Instagram) sont inaccessibles. Mais la panne concerne également Oculus. Plusieurs utilisateurs ont rencontré des problèmes avec leur casque Quest, et même des pertes de jeu.

S’il y a bien une chose que les internautes ont comprise depuis ce lundi aux environs de 17-18h00, c’est que Facebook et ses services « étaient conscients que quelques personnes rencontraient des soucis pour accéder aux applications et produits » et que tout le monde travaille pour un rapide retour à la normale.

C’est par l’intermédiaire de ce message assez similaire posté par Facebook, Messenger, WhatsApp et Instagram sur Twitter, dernier réseau encore debout et l’un des rares n’appartenant pas à la firme de Mark Zuckerberg, que les utilisateurs ont eu confirmation qu’il y avait quelque chose de pourri au royaume de Palo Alto. Près de cinq heures plus tard, la situation n’a pas avancé d’un iota.

We’re aware that some people are having trouble accessing our apps and products. We’re working to get things back to normal as quickly as possible, and we apologize for any inconvenience. — Oculus (@oculus) October 4, 2021

À l’heure où nous écrivons cet article, la panne mondiale n’a pour le moment aucune explication. Seulement sait-on que les employés même au sein du campus de Facebook en Californie sont aussi victimes à des degrés plus ou moins importants (pas de réseau interne, pas de boîte mail, pas d’accès aux bâtiments…).

Une panne réelle pour le monde virtuel aussi

Si les différentes messageries de l’entreprise ont été les premières touchées, Oculus a également connu des soucis avec l’interface et les services proposés au sein de ses casques de réalité virtuelle Oculus Quest et Oculus Rift.

Et les détracteurs du géant des réseaux sociaux reviendront sans doute à la charge pour critiquer l’obligation faite désormais de lier ses comptes Oculus et Facebook pour faire fonctionner correctement son casque. Sans ça, nul doute que le divertissement en réalité virtuelle serait actuellement possible. Mais Facebook a injecté bon nombre de ses services dans l’interface dont Messenger, et même des publicités, rendant les Quest et Rift ultra-dépendant de la stabilité des serveurs maison.

Mais le problème le plus grave et le plus inattendu a été soulevé par Jane Manchun Wong et d’autres utilisateurs sur Twitter et Reddit : la disparition de tous les jeux stockés sur le casque Oculus Quest. En voulant redémarrer leur appareil connecté sur le compte Facebook, nombreux sont ceux qui ont constaté la perte de tous leurs jeux. Et faute de pouvoir accéder aux serveurs de Facebook, ils doivent attendre avant de pouvoir les récupérer, car aucune mise à jour ne s’exécute. En espérant que ce n’est dû qu’à la panne des serveurs.

Il est donc fortement recommandé de ne pas chercher à redémarrer l’appareil si vous ne l’aviez mis qu’en veille.