Message direct, Bitmoji, stickers, appels… Snapchat multiplie les réactions pour le fun

Pour démarrer l’année en fanfare, Snapchat a décidé d’ajouter un peu de fun aux échanges sur son réseau social. Et pour cela, de nouvelles fonctionnalités font leur apparition dans les chats de groupe, les appels vidéo ou audio, et même pour animer les sondages dans vos Stories.

Difficile quand on est une messagerie déjà basée sur le fun et l’humour de sans cesse devoir se renouveler. Snapchat s’y essaie pour faire face à la concurrence qui s’est largement inspirée de la plateforme pour rattraper son retard sur une audience jeune. Et pour attaquer 2022, l’application de messages éphémères fait le plein de nouveautés.

Et Snapchat a une idée en tête : ajouter des réactions drôles, rapides et faciles à comprendre pour tous. Une façon d’inciter à encore plus d’interactions et de partages.

Des messages plus personnels même en groupe

Cela va prendre plusieurs formes au sein de l’application. Tout d’abord dans les chats de groupe. Il est enfin possible de répondre à un message individuel directement, de la même manière que les utilisateurs de produits Apple peuvent le faire entre eux grâce à iMessages (le service de messagerie entre iPhone, iPad, Mac). Les messages de groupe tolèrent alors des réponses individuelles, faisant ainsi apparaître des conversations parallèles au sein d’une discussion de groupe.

Il suffit de garder le doigt appuyé sur un message du chat pour voir apparaître la mention « Répondre au Chat » et démarrer un fil de discussion.

Source : Snapchat Source : Snapchat Source : Snapchat

Pour rendre les discussions plus interactives, Snapchat ajoute aussi des Bitmoji Reactions. Ces avatars qui vous ressemblent peuvent désormais devenir des réactions aux messages de vos amis. Une fonction assez commune qui prend un tour ici plus personnel avec votre tête sur l’une des sept réactions proposées.

Emoji ou Bitmoji, c’est au choix

Ces emoji à la sauce Snapchat sont une marque de fabrique. Mais les emoji traditionnels ne sont pas pour autant oubliés et sont bien souvent le code international pour se comprendre. Ils font leur apparition dans les sondages que vous pouvez ajouter en story ou à vos snaps pour faire voter/réagir vos contacts. Ces sondages new look se résument alors à un choix visuel pour faire parler la créativité des snapchatters. Ce sont tout simplement les emoji proposés sous Android ou iOS qui peuvent être utilisés.

Dans le dossier Stickers, vous pouvez désormais créer un sondage et choisir les options de réponse sous forme d’emoji. À noter que les réponses ne sont pas anonymes comme sur Instagram. Vous saurez qui préfère quel emoji.

Face à l’hégémonie de WhatsApp et des autres messageries, Snapchat repense aussi son interface d’appel vidéo et audio. Vous pourrez savoir avant de rejoindre un appel de groupe qui y participe. En cours d’appel, vous pourrez amuser la galerie en optant pour des lenses et en changeant d’avis en cours de route. C’est cette fois du côté de Facebook Messenger que la firme est allée s’inspirer (mais aussi et encore des appels de groupe sur iMessage/FaceTime).

