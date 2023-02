Discord a ajouté les trois fonctions qui manquaient à l’un de ses derniers services

Discord a déployé trois nouveautés particulièrement bienvenues sur ses salons de conférences : la prise en charge de la vidéo, du partage d'écran et du chat textuel.

Lancés il y a deux ans sur Discord, les salons de conférences permettent d’organiser des échanges communautaires… sans être confronté aux inconvénients qui peuvent aller avec. L’idée de ces salons ? Laisser une « petite poignée de personnes donner vie à un événement communautaire, en supprimant la nécessité de couper ou de rétablir le son de dizaines de personnes parlant les unes au-dessus des autres dans un seul canal vocal », résume Discord. Parfait pour « tenir des conversations, enregistrer des podcasts, accueillir des AMA communautaires, ou encore organiser des entretiens avec des créateurs », tout en restant sur des serveurs faciles à gérer par les administrateurs.

Reste que cette chouette fonction souffrait de quelques lacunes désormais comblées. Dans un communiqué partagé la semaine dernière, Discord annonce en effet l’introduction de trois fonctionnalités très réclamées : la prise en charge de la vidéo, du partage d’écran et du chat textuel sur ces salons de conférence.

Offrir plus de possibilités aux communautés

Comme le souligne la plateforme, l’ajout de ces trois nouveautés devrait permettre aux « animateurs » des salons de partager plus facilement du contenus avec leur communauté, tandis que les spectateurs pourront quant à eux échanger plus facilement les uns avec les autres.

Dans le détail, on apprend par contre que la vidéo et le partage d’écran seront limités aux salons de conférences de 50 spectateurs maximum. Il faudra disposer d’une fonction Boost de niveau 2 ou 3 pour passer à 150 et 300 spectateurs, respectivement. Une limitation prévisible.

Notons enfin qu’une fonctionnalité supplémentaire (mais un peu plus marginale) est aussi évoquée par Discord : la possibilité pour les administrateurs d’ajouter une musique d’attente destinée aux spectateurs avant le début d’une conférence. Cette dernière est réservée aux salons de conférences améliorés, lit-on, et pourra être individuellement coupée par les spectateurs à l’aide d’un bouton dédié.

