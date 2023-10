WhatsApp : la nouveauté discrète qui va faire gagner un peu de temps

Certains bêta-testeurs de WhatsApp peuvent profiter d'une nouvelle barre de réponse qui s'affiche par-dessus les images et vidéos visionnées dans une conversation. Une idée toute bête qui fait gagner un peu de temps.

Il n’y a pas forcément besoin d’une grosse mise à jour qui chamboule tout pour améliorer significativement une application mobile. WhatsApp devrait nous en fournir un nouvel exemple prochainement avec une nouveauté subtile, mais bien pratique. De quoi s’agit-il ? Tout simplement d’une barre de saisie de texte s’affichant par-dessus les images que vous recevez dans une conversation.

Une barre qui fait gagner un peu de temps

C’est aussi simple que ça. Et il n’en faut pas plus pour enthousiasmer le site WABetaInfo spécialisé dans le suivi des nouvelles fonctionnalités qui débarquent en bêta sur l’application de messagerie de Meta. « Nous avons découvert que WhatsApp est en train de déployer une autre fonctionnalité utile pour certains bêta-testeurs afin de les aider à répondre rapidement aux images, aux vidéos et aux GIF ! ».

Le site partage ainsi une capture d’écran illustrant cette nouveauté discrète.

On peut y apercevoir une image partagée dans une conversation WhatsApp. En ouvrant l’image, l’utilisateur ou l’utilisatrice voit s’afficher une barre de texte avec la consigne « Reply » — Répondre en français. Autrement dit, pas besoin de fermer l’aperçu et de revenir dans la discussion pour pouvoir répondre quelque chose. Il suffit d’écrire la réponse directement dans la barre en question.

Une fois la réponse envoyée, celle-ci s’affichera dans la discussion en tant que réponse à ladite image ou vidéo pour bien situer le contexte de votre message. Cette nouvelle barre est disponible auprès de quelques testeurs enrôlés dans le programme bêta avec un smartphone Android et ayant installé la dernière version 2.23.20.20 de l’application.

Cela vient s’ajouter à une autre fonction récente repérée par le site spécialisé : l’épinglage de messages pour ne pas les oublier. Autant de choses finalement plus pratiques qu’une IA permettant de générer un sticker WhatsApp où figure le Pape avec un fusil.