Gmail : retrouvez plus facilement vos mails avec cette mise à jour

Google prévoit de faciliter la vie de ses utilisateurs en revoyant son système de recherche grâce à l’intégration de Google Gemini.

Fini les recherches interminables dans sa boîte de réception pour retrouver un mail envoyé il y a des mois contenant une pièce jointe cruciale, mais qui n’est pas correctement référencé. Google annonce améliorer son système de recherche sur Gmail en y intégrant de l’intelligence artificielle pour afficher des résultats plus pertinents, plus rapidement.

Une recherche « intelligente »

Jusqu’à présent, lorsqu’un utilisateur faisait une recherche par mot-clé dans Gmail, l’application lui renvoyait l’ensemble des mails contenant ledit mot-clé, du mail le plus récent au plus vieux. Un système qui montre rapidement ses limites, surtout lorsque l’on ne sait plus vraiment qui nous a envoyé le mail que l’on recherche ou le nom de la pièce jointe en question.

En y intégrant Google Gemini, Google propose d’afficher les mails en prenant en compte les mails les plus consultés ou les contacts les plus fréquents. Une mise à jour qui prend en compte l’habitude des utilisateurs et qui promet un gain de temps certain.

Un retour en arrière possible

Ce nouveau système de recherche va être déployé mondialement pour les utilisateurs de comptes Google personnels, que ce soit sur le web ou via l’application sur Android ou iOS. Cette mise à jour s’ajoute à une série de fonctionnalités déjà implantée dans Gmail comme l’ajout de cartes d’organisation ou encore les réponses assistées par Gemini.

Les plus réfractaires à l’intelligence artificielle peuvent pour le moment revenir à l’ancien système, un menu déroulant laissera apparaître la possibilité de choisir entre les résultats « Les plus pertinents » et « Les plus récents ». Les plus allergiques à l’environnement Google pourraient y voir l’occasion de se tourner vers une autre solution logicielle, comme celle proposée par l’administration publique.