Gmail : les réponses suggérées deviennent plus pertinentes et pratiques à utiliser grâce à l’IA

L’application mail de Google intègre davantage Gemini dans ses fonctionnalités. Cette fois, ce sont les réponses suggérées qui bénéficient d’une mise à jour bienvenue, avec des résultats plus exploitables que jamais.

L’intégration de Gemini dans Gmail est de plus en plus utile // Source : Frandroid

Gmail est à l’avant-garde du déploiement de Gemini dans les produits de Google. En effet, l’IA trouve ici un environnement idéal pour démontrer ses capacités : résumer une série de messages, suggérer des réponses ou même les générer complètement. Et, rien de tel qu’un grand modèle de langage pour transformer un courriel un peu trop agressif en une réponse professionnelle, courtoise et bien rédigée.

Les utilisateurs des applications iOS et Android de Gmail vont bénéficier d’une amélioration notable dans ce domaine, puisque les réponses suggérées, apparues pour la première fois en 2017, sont désormais mieux optimisées grâce à Gemini. Dans un billet de blog, Google annonce que l’IA donne des résultats plus pertinents en se basant sur les messages précédemment échangés avec vos interlocuteurs, et peut même s’adapter à votre style d’écriture.

Surtout, les réponses sont dorénavant plus complètes. Fini les simples « Ça m’a l’air bien ! » ou « Oui, j’y travaille », Gmail propose des messages contenant des formules d’appel (comme un simple « Bonjour » suivi du nom du destinataire) ou des formules de politesse (« Cordialement », « Merci », etc.).

Quand l’IA facilite vraiment le quotidien

L’application peut proposer plusieurs résultats que l’utilisateur peut facilement parcourir et qu’il peut soit modifier, soit directement envoyer. Un vrai gain de temps pour les plus pressés, car la gestion des e-mails peut s’avérer extrêmement chronophage, voire fatigante, notamment lorsqu’on ne peut répondre au plus vite qu’avec un smartphone.

Gmail peut suggérer plusieurs réponses différentes // Source : Google

Avant de vous précipiter sur téléphone pour répondre au dernier message de votre RH, celui qui vous attend depuis le début de la semaine, il y a quelques éléments à prendre en compte. Tout d’abord, la fonctionnalité ne fonctionne pour l’instant qu’en anglais, et Google n’a pas encore communiqué de calendrier de déploiement dans d’autres langues.

Ensuite, elle n’est disponible que pour les utilisateurs ayant accès à un Workspace accompagné d’un module complémentaire Gemini Business, Enterprise, Education ou Education Premium. Les abonnés à Google One AI Premium sont également concernés.