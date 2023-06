Stockage, outils et IA : pourquoi choisir Google Workspace, la suite professionnelle de Google

Une suite bureautique éprouvée. Un espace de stockage sécurisé. Des outils modernes, collaboratifs et performants. Un tarif particulièrement attractif. Voilà la promesse de Google avec Google Workspace.

Anciennement connu sous le nom de G Suite, Google Workspace est le pendant professionnel de la suite bureautique en ligne de Google. Une version dopée aux hormones qui regroupe les habituels Google Doc, Sheets, Slide ou Agenda, un espace de stockage étendu, mais aussi une ribambelle de fonctionnalités adaptées aux besoins des petites et grandes entreprises. Un outil précieux qui permet à tous les collaborateurs de profiter d’un écosystème complet, sécurisé et collaboratif.

Afin de coller au mieux aux besoins de votre entreprise, et de ceux qui la composent, Google Workspace se décline sous plusieurs formules qui s’articulent autour d’un tronc commun, et bénéficient de fonctionnalités supplémentaires plus ou moins évoluées. Disponible à partir de 5,75 euros par mois et par utilisateur dans sa version Starter, Google Workspace est un outil puissant, polyvalent, qui vise à améliorer les processus de travail et la productivité de votre entreprise.

Des outils spécifiquement pensés pour les professionnels

Si Google Workspace donne accès à une bonne partie des outils proposés par Google One, notamment au niveau des applications de bureautiques, cette version dédiée aux professionnels se révèle plus pointue à tous les égards. Chacun des outils classiques de la suite Google bénéficie en effet d’améliorations pensées pour faciliter la vie de vos collaborateurs :

Gmail : en sus d’une adresse mail professionnelle personnalisée pour votre entreprise, Gmail gagne quelques fonctionnalités très pratiques. Exit les publicités intégrées à la messagerie, et bonjour à une protection étendue contre les pourriels ou l’hameçonnage ;

en sus d’une adresse mail professionnelle personnalisée pour votre entreprise, Gmail gagne quelques fonctionnalités très pratiques. Exit les publicités intégrées à la messagerie, et bonjour à une protection étendue contre les pourriels ou l’hameçonnage ; Google Agenda : le calendrier de Google se muscle pour faciliter la collaboration au sein de votre entreprise. Au-delà du partage des agendas entre collaborateurs, Google Agenda permet aussi de parcourir et de réserver facilement des salles afin d’organiser des réunions. Les formules Standard et Plus bénéficient aussi d’un système de prise de rendez-vous très efficace ;

le calendrier de Google se muscle pour faciliter la collaboration au sein de votre entreprise. Au-delà du partage des agendas entre collaborateurs, Google Agenda permet aussi de parcourir et de réserver facilement des salles afin d’organiser des réunions. Les formules Standard et Plus bénéficient aussi d’un système de ; Google Meet : de base, la version professionnelle de Meet permet de créer des appels pouvant durer jusqu’à 24 heures et dispose d’un tableau blanc numérique pour y inscrire toutes vos idées. Si la version Starter ne permet d’accueillir que 100 participants, les versions Standard et Business font augmenter cette limite à 150 et 500. Ces deux versions bénéficient aussi d’un sacré avantage avec une fonctionnalité de suppression du bruit et la possibilité d’enregistrer et de stocker les réunions directement dans Drive.

L’intégralité de la suite bureautique de Google est bien évidemment de la partie et là encore, cette version pensée pour les professionnels bénéficie de quelques ajouts sympathiques. Dès la formule Starter, vous bénéficiez, en plus de Docs, Sheets et Slides, d’autres outils comme Keep, Sites ou Forms pour vous aider à atteindre vos objectifs. Des fonctionnalités supplémentaires, comme Smart Fill, Smart Cleanup et Answers vous permettent d’analyser plus facilement vos documents afin d’en tirer le meilleur parti.

Un stockage en ligne étendu pour l’ensemble de vos collaborateurs

Quelle que soit la nature de votre business, il y a fort à parier que vous et vos collaborateurs devez jongler avec pléthore de documents et fichiers au quotidien. En optant pour Google Workspace, vous bénéficiez d’un accès à un espace de stockage dédié dans le Cloud de Google. Sécurisé, cet espace est aussi compatible avec plus de 100 types de fichiers. Dans sa version Starter, vos collaborateurs auront accès à 30 Go pour héberger leurs documents.

Si vous décidez d’opter pour la formule Standard, ou Plus, cet espace de stockage passera respectivement à 2 To et 5 To. Ces deux formules donnent aussi accès à de nouvelles fonctionnalités telles qu’un Drive partagé pour votre équipe, ou bien la possibilité de partager simplement des fichiers avec des intervenants extérieurs à votre entreprise.

Un écosystème à la pointe de l’innovation qui évolue constamment

Google Workspace est un terreau fertile pour l’innovation et Google ne ménage pas sa peine pour améliorer l’expérience utilisateur. Comment ? En développant et ajoutant très régulièrement de nouvelles fonctionnalités qui utilisent les dernières avancées technologiques, notamment en termes d’IA.

L’année passée, ce sont plus de 300 nouveautés qui ont été ajoutées à Google Workspace. Certaines mineures, d’autres, beaucoup plus impressionnantes.

C’est par exemple le cas avec Smart Canvas. Cette fonctionnalité propre à Google Doc permet d’intégrer très facilement des éléments interactifs d’un simple @. Que vous souhaitiez indiquer un contact de votre liste de collaborateurs, lier un fichier ou encore créer une liste de tâche, quelques secondes suffisent.

Google Meet a aussi profité à plein de ces améliorations. Il existe désormais une fonctionnalité qui permet de générer automatiquement des sous-titres lorsque vous ou vos interlocuteurs parlez. Grâce à l’IA, la qualité de vos appels vidéos sera aussi grandement améliorée. D’une part, en ajustant automatiquement la luminosité des appels trop sombre pour les rendre plus lumineux. De l’autre, en vous donnant l’opportunité de créer une source lumineuse virtuelle pour offrir une ambiance à vos appels, et vous faire apparaître sous votre meilleur jour.

Découvrez Google Workspace à partir de 5,75 euros par mois

Afin de s’adapter aux besoins de votre structure, et de vos collaborateurs, Google Workspace se décline en trois versions qui proposent plus ou moins de fonctionnalités :

Gooogle Workspace Starter : il s’agit de la version la plus « simple » du lot. Proposée à partir de 5,75 euros par mois et par collaborateur, elle offre un email professionnel, un espace de stockage de 30 Go par collaborateur, des visioconférences jusqu’à 100 participants et de nombreux autres avantages ;

il s’agit de la version la plus « simple » du lot. Proposée à partir de 5,75 euros par mois et par collaborateur, elle offre un email professionnel, un espace de stockage de 30 Go par collaborateur, des visioconférences jusqu’à 100 participants et de nombreux autres avantages ; Gooogle Workspace Standard : cette version évoluée, proposée à partir de 11,50 euros par mois et par collaborateur, offre un email professionnel, un espace de stockage de 2 To par collaborateur, des visioconférences jusqu’à 1500 participants, la possibilité d’enregistrer lesdites conférences et de nombreux autres avantages ;

cette version évoluée, proposée à partir de 11,50 euros par mois et par collaborateur, offre un email professionnel, un espace de stockage de 2 To par collaborateur, des visioconférences jusqu’à 1500 participants, la possibilité d’enregistrer lesdites conférences et de nombreux autres avantages ; Gooogle Workspace Plus : avec cette version Plus, vous bénéficiez du nec plus ultra des services Google Workspace. Cette offre reprend la plupart des avantages de l’offre Standard, mais fait augmenter l’espace de stockage à 5 To par collaborateur et le nombre de participants aux visioconférences à 500. Elle gagne aussi des fonctionnalités de sécurité de gestion avancées comme Vault. Google Workspace Plus est disponible pour 17,25 euros par mois et par collaborateur.

Si vous souhaitez découvrir les services de Google Workspace avant de vous engager, sachez que Google a pensé à vous. Le service bénéficie d’une offre d’essai gratuite de 14 jours, ce qui est amplement suffisant pour savoir si l’écosystème vous convient. En cas de pépin, sachez enfin que Google Workspace propose une assistance 24/7 pour tous ses clients.