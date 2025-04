Airbnb va enfin jouer la transparence sur les prix pour éviter les mauvaises surprises

À l’approche de l’été, Airbnb vient d’annoncer une nouveauté plutôt réjouissante : plus de transparence sur les prix pour éviter les surcoûts de dernières minutes.

Si vous avez déjà choisi un logement sur Airbnb en raison de son tarif raisonnable avant de vous retrouver avec une addition bien plus salée que prévu, sachez que vous n’êtes pas seuls. L’entreprise elle-même vient de reconnaître que son affichage des prix n’était pas des plus clair.

Comme l’explique The Verge, la célèbre application de location va désormais afficher le prix total d’une réservation directement dans les résultats de recherche. Une révolution plus que bienvenue.

Un seul prix pour plus de clarté

Jusqu’ici, l’application n’affichait pas toujours les frais de service ou les frais de ménage et mettait en avant le prix par nuit plutôt que le prix total du séjour. C’est précisément ce point-là qui devrait changer en faveur d’une plus grande transparence pour l’utilisateur et l’utilisatrice.

Dès l’affichage des résultats, il sera plus facile de voir ce que coûtera le séjour. Exit les prix par nuit en gras accompagnés d’un prix souligné, un seul chiffre apparaîtra bientôt en dessous de chaque résultat : celui que vous verrez débiter de votre compte en banque à la fin de l’opération.

« Avec le déploiement généralisé de l’affichage au prix total, nous permettons aux clients de mieux comprendre le prix qu’ils payent et aux hébergeurs de se démarquer sur un marché plus transparent », indique Airbnb, manifestement très fier de ce changement pourtant réclamé de longue date.

La pression de l’Europe

En effet, dès 2019 l’Union européenne avait commencé à mettre la pression sur l’entreprise pour qu’elle adopte un système de tarification plus transparent. Cela a mené au système actuel de « double » affichage des prix finalement pas vraiment plus clair.

Signe que le besoin existait d’ailleurs avant ce changement, une option pour afficher le prix total a longtemps été présente dans les paramètres de compte et était utilisée par plus de 17 millions d’utilisateurs et d’utilisatrices, note l’entreprise.

Cet affichage sera donc celui utilisé par défaut à partir de maintenant, ce qui devrait simplifier les choses et potentiellement faire baisser la grogne des hôteliers, des municipalités touristiques et des usagers maintenus dans le flou. Bref, de quoi redorer un peu le blason de l’entreprise largement terni par son modèle économique de location à courte durée qui frustre les populations locales.