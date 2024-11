Pour s’éviter les foudres de l’UE, Corning et son Gorilla Glass desserrent leurs mains mises sur le marché du smartphone

Inquiété par une récente enquête de la Commission européenne, le célèbre fabricant Corning qui équipe de nombreux smartphones de son « Gorilla Glass » s’engage à lâcher un peu la bride.

Source : Corning

L’Union européenne fait la chasse aux monopoles. Alors que Bruxelles s’est déjà attaqué à Apple et Google, voilà que c’est un rouage plus méconnu du monde mobile qui est entré dans son giron. Début novembre, la commission annonçait ouvrir une enquête pour abus de position dominante contre Corning, l’entreprise qui fabrique le célèbre « Gorilla Glass », un verre de protection très populaire dans le monde des smartphones.

L’UE reproche à l’entreprise d’avoir noué des deals exclusifs en secret avec de nombreux fabricants pour que ces derniers n’aient d’autres choix que d’utiliser les produits de la marque, contre un rabais conséquent sur la facture bien évidemment. Une situation qui aurait permis à Corning de régner en maître sur son secteur et donc d’étouffer l’innovation et de fixer ses prix.

Une série de mesures radicales

Il n’aura pas fallu bien longtemps à Corning pour répondre aux griefs de la commission, cela dit, puisque l’entreprise a présenté une série d’engagements sur 9 ans pour montrer sa bonne foi, comme le relève The Verge. Et l’on peut dire que les mesures prises ne laissent que peu de doutes sur les pratiques qui avaient cours sur ce marché jusque là.

Source : Corning

Parmi les pistes de solutions présentées à la commission, Corning s’engage à ne plus signer de clause d’exclusivité avec des fabricants et à annuler celle déjà signée. La firme promet aussi de ne plus exiger des fabricants qu’ils se fournissent à 50 % minimum chez Corning pour avoir le droit d’utiliser leurs produits ou pour avoir le droit à des ristournes. Et enfin, l’entreprise jure de ne pas traîner en justice des entreprises clientes qui tenteraient de développer leurs propres technologies de protection, tant que celles-ci ne marchent pas sur les plates-bandes des brevets de Corning.

Une application partout dans le monde

Toutes ces mesures resteraient en place pendant au moins 9 années et leurs applications seraient scrutées de près par une autorité tierce responsable de s’assurer que Corning ne retombe pas dans ses anciens travers. Miracle du marché globalisé, ces mesures ne seraient pas effectives qu’en Europe, mais concerneraient le monde entier, note la Commission européenne.

Pour le moment, ces propositions ne sont que… des propositions et les clients comme les entreprises concurrentes ont six semaines pour faire parvenir d’éventuels griefs à la commission s’ils estiment que les mesures prises par Corning ne vont pas assez loin.