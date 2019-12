Au fil des ans, Plex est devenu la solution presque parfaite pour lire tout les contenus multimédias. Malheureusement, Plex demande généralement aux utilisateurs de télécharger leur contenu manuellement. Aujourd’hui, Plex change complètement de stratégie et devient un service de streaming (AVOD), dans la même trempe que Netflix ou Prime Video, mais avec une différence importante : ça sera gratuit.

Cette version gratuite permet d’accéder à des milliers de séries et de films de studios aussi différents que MGM, Warner Bros ou Lionsgate. L’offre sera disponible dans plus de 200 pays en définition Full HD et sur toutes les plateformes où Plex est disponible (iOS, Android, macOS, Windows OS, Smart TV, Chromecast, GNU/Linux…).

Plex compte sur des publicités pour monétiser le service. Ces publicités apparaîtront au début et au milieu de la vidéo, Plex promet tout de même entre 50 % et 60 % de moins de pubs que ce que nous avons l’habitude voir à la télévision.

Parmi les titres disponibles, on trouvera un grand nombre de classiques tels que « Terminator », « Ghost in the Shell », « Evil Dead », « Le Seigneur des Anneaux » ou « Apocalypse Now ». Plex promet de mettre à jour le catalogue avec des films jusqu’aux derniers lauréats des Oscars d’Hollywood mais aussi des productions du cinéma indépendant européen, ainsi que de la musique et des documentaires. Malheureusement, les pistes audio se contentent généralement de l’anglais et les sous-titres semblent inexistants.

Pour le moment, le contenu semble apparaître au fur et à mesure.