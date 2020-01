Discord supprime plusieurs fonctions et ça soulage tout le monde

Discord, le service de messagerie instantanée dédié aux gamers, a annoncé cette semaine la suppression de plusieurs fonctionnalité anciennes, peu utilisées... et dont personne ne se souciait vraiment.

Ajouter de nouvelles fonctionnalités est une chose, en supprimer en est une autre. Un exercice finalement assez délicat auquel s’est néanmoins livrée la plateforme de messagerie Discord cette semaine. Soucieuse de ne pas « encombrer » son service de fonctions dispensables, Discord a jaugé l’intérêt de plusieurs de ses fonctionnalités en se basant notamment sur le feedback des utilisateurs.

Deux d’entre elles ont ainsi été scrutées et trouvées insuffisamment pertinentes : le fil d’activité d’une part, et la bibliothèque de l’autre. Toutes deux ont donc été supprimées. Autre disparition, plus discutable selon certains utilisateurs, celle de l’Universal Game Launcher, qui permettait notamment de lancer n’importe quel jeu PC depuis la plateforme.

L’équipe derrière Discord indique avoir pour objectif de ne plus introduire à l’avenir de nouvelles fonctionnalités si ces dernières « rendent le service trop corpulent », ou si elles « compromettent l’expérience première de la plateforme qu’est le chat ». Un nouveau credo qui sonne notamment le glas du fil d’activité.

Ce dernier permettait pour rappel d’avoir un aperçu des jeux lancés par ses contacts et de voir ce qu’il se produisait durant leurs parties. Le problème de cette fonctionnalité était qu’elle affichait souvent du contenu ne reflétant pas nécessairement les activités récentes de l’utilisateur. Il était par ailleurs difficile de contrôler avec finesse ce que l’on dévoilait de son activité au sein des serveurs visités.

We’re tidying up to declutter your Discord experience! Please tenderly whisper “goodbye and thank you” to the following features:

◆ Activity Feed

◆ Universal Game Launcher

◆ Library Tab

We wrote up some words about the change here: https://t.co/DBsYtTQBrv pic.twitter.com/5S7N4QMiWf

— Discord (@discordapp) January 30, 2020