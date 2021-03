Attention aux faux messages d’Instagram : comment s’en prémunir

Depuis quelques semaines, un email circule, provenant soi-disant d'Instagram. Même si cela paraît évident pour certains, le réseau social a tenu à rappeler les bonnes pratiques de son fonctionnement et de sa communication envers ses utilisateurs.

Face à une recrudescence de messages frauduleux à l’intention de ses utilisateurs, Instagram a publié une vidéo pour rappeler quelques règles pour bien se protéger.

De plus en plus d’instagrammeurs recevaient un mail du réseau social pour leur indiquer qu’un post violant les règles du service avait été détecté et qu’il devait cliquer sur un lien pour donner leurs explications. Un lien évidemment frauduleux visant à s’emparer de leurs identifiants.

Comment ne pas se faire piéger ?

Instagram a rappelé qu’il ne contactait jamais les utilisateurs par mail et qu’il ne fallait surtout pas cliquer sur le lien, juste supprimer immédiatement le message.

Sachez tout d’abord qu’une communication émanant d’Instagram comptera toujours une adresse mail se terminant en « @instagram.com ». Toute autre variation est une tentative de fraude. Si une adresse mail apparaît au lieu du nom de l’expéditeur, vérifiez toujours derrière si celle vers laquelle elle redirige est la même.

Si Instagram était amené à vous contacter, cela se ferait depuis l’application. Depuis votre profil (les trois lignes horizontales), allez dans Paramètres, puis Sécurité. C’est là qu’apparaissent les messages d’Instagram vous concernant, que ce soit les tentatives de connexion depuis des appareils inhabituels, des explications sur des posts ou stories qui auraient pu être supprimés, etc.

La plateforme rappelle aussi le bien-fondé de l’authentification à deux facteurs qui renforcent la sécurité de votre compte face aux tentatives d’intrusion.