Google Maps vous fait sauter en hyperespace pour célébrer Star Wars

Sans annonce en fanfare, Google Maps a décidé d'intégrer un petit clin d’œil à la grande saga Star Wars sur la version web. Lorsque vous passez de planète en planète, une animation semblable à un saut en hyperespace de Star Wars s'affiche.

Star Wars Episode IX est sorti, mettant fin à une troisième trilogie dans l’inimitable saga space opera si importante dans la culture populaire aujourd’hui. Rares sont les personnes, particulièrement dans le milieu de la tech, à ignorer son existence et son influence peut autant se sentir dans le design de nos produits que dans les recherches scientifiques.

Aujourd’hui, nous pouvons également la sentir… sur Google Maps. L’outil GPS devenu si polyvalent qu’il est difficile de le résumer à cette simple fonctionnalité aujourd’hui s’est fait un petit plaisir en intégrant un nouveau clin d’œil à la saga culte créée par George Lucas.

Voyagez en hyperespace sur Google Maps

C’est un utilisateur de Reddit qui a repéré ce changement. Sur la version web de Google Maps, il vous est en effet possible de voir les différentes planètes de notre système solaire. Pour cela, il vous faut passer en vue satellite, activer la vue globe et dézoomer au maximum la carte.

Désormais, en passant d’une planète à l’autre, une animation semblable à celle du voyage en hyperespace de Star Wars s’affiche. Un petit détail, mais qui donne toujours plus de charme à une interface pouvant être quelque peu austère. On imagine que les étudiants utilisant le service pour leurs cours apprécieront particulièrement cette note de fraîcheur. Hélas, cette même animation est indisponible sur mobile, où le mode planète n’est pas développé.

Il n’empêche qu’il est très amusant de voir que dans son développement toujours plus large aux technologies multiples et aux ramifications larges, Google Maps n’oublie pas également d’ajouter un peu de fun dans son approche. Le service a fait dans son histoire de nombreuses références à la pop culture, avec Pokémon notamment, qui a inspiré la création de Pokémon Go, ou encore Mario Kart. Ce dernier clin d’œil à Star Wars montre à quel point l’équipe en charge aime surprendre les utilisateurs autant que la culture qui nous passionne tous.

Si seulement tous les services Google pouvaient avoir un développement aussi bon.