Chrome va vous faire fermer vos onglets inutilisés, et vous en avez besoin

De nombreuses personnes oublient de fermer leurs onglets inutilisés dans Chrome sur Android. L'application va se mettre à jour pour vous rappeler de le faire.

Dans mon parcours professionnel, j’ai été très temporairement responsable d’ateliers de formation dans un magasin SFR. Un jour, un homme d’un certain âge est arrivé à la boutique en indiquant que son smartphone était anormalement lent et lui envoyait constamment des publicités. Il m’a été transféré.

Le problème était sur Chrome, de son aveu. En ouvrant l’application sur son smartphone (avec son accord bien sûr), j’ai pu constater qu’il avait une cinquantaine d’onglets ouverts de sites pour adulte qui au rafraîchissement lui balançaient naturellement toujours plus de publicités. La morale de cette histoire ? Utilisez la navigation privée N’oubliez pas de fermer vos onglets quand vous ne les utilisez plus.

Google Chrome veut vous faire fermer vos onglets

Problème étant que peu de personnes le font vraiment. Aussi, comme l’a repéré 9to5Google, Google travaille à intégrer une nouvelle fonctionnalité dans Chrome sur Android qui aidera l’utilisateur à y penser, actuellement disponible sur Chrome Canary.

Elle est assez simple : si l’application repère que plusieurs de vos onglets n’ont pas été utilisés depuis un certain temps, elle vous suggère de les fermer. L’interface ouvre alors une sélection automatique de ces onglets, et vous permet de les fermer en un clic.

La fonctionnalité est activée par défaut sur Chrome Canary (actuellement en version 81) mais est disponible dans les flags de Chrome stable en version 79. Aussi, elle apparaît très proche d’être rendue disponible pour tous, Google étant surtout en train de finaliser la durée avant qu’un onglet soit considéré comme inutilisé.

L’évolution paraît naturelle. La gestion des onglets de Chrome semble être au cœur des dernières mises à jour du navigateur sur Android, et est après tout centrale pour l’expérience utilisateur. Qui plus est, nous connaissons tous une personne ayant ce petit défaut de laisser des tonnes et des tonnes d’onglets ouverts sans y prêter attention.

Il serait peut-être temps de faire un petit coup de ménage, quitte à le forcer.