Consulter un médecin depuis vos vacances n’a jamais été aussi simple avec Livi

Depuis 2020, la téléconsultation s’est imposée comme un moyen simple et efficace de prendre rendez-vous avec son médecin. Que ce soit pour traiter de la bobologie ou pour renouveler une ordonnance, obtenir un rendez-vous en visio avec son médecin peut-être plus que pertinent. Livi, une jeune entreprise d'origine suédoise, s’en est fait une spécialité.

À l’approche des vacances et avec le sursaut des cas de Covid, la téléconsultation n’a jamais été aussi prisée. Si l’idée de vous rendre dans une salle d’attente vous inquiète ou que vous êtes en vacances à l’étranger et que vous souhaitez faire appel à un praticien sur le territoire, la consultation en visio est une excellente alternative. Livi, une nouvelle venue dans le secteur, propose une offre simple et efficace : prendre rendez-vous avec un médecin, à (presque) n’importe quelle heure, sans bouger de chez vous.

Consulter pour la “bobologie”

Renouveler une ordonnance, traiter un léger mal de dos ou une tendinite du genou multirécidiviste ne nécessite pas toujours de se déplacer chez son médecin. La téléconsultation devient alors un moyen simple pour vous, comme pour le praticien, d’établir un premier diagnostic et de vous conseiller par la suite un rendez-vous en personne si votre motif de consultation semble l’exiger.

Si ce n’est pas le cas, un simple rendez-vous en visio vous permettra d’obtenir un avis médical et une prescription adéquate si le médecin y est favorable.

Au terme de votre entretien avec le généraliste ou le spécialiste consulté, une ordonnance valable en pharmacie sera mise à votre disposition dans votre espace personnel. Vous pourrez alors la télécharger et l’imprimer pour vous rendre en officine.

La téléconsultation pour un accès facilité à la médecine de ville

Autre avantage de la téléconsultation : elle permet d’accéder de partout un avis médical. Vous vivez dans un petit village isolé ? Pas de problème, un médecin peut vous prendre en consultation pour peu que vous disposiez d’un ordinateur, un smartphone, une tablette et une connexion internet.

Idem, si en vacances à l’étranger, vous ressentez le besoin de consulter un professionnel de santé, généraliste ou spécialiste, tant que vous êtes résident français et que le praticien consulté exerce en France, vous pouvez obtenir un premier avis médical précieux. Bien utile lorsque l’on ne parle pas la langue du pays. Le médecin consulté pourra également vous aider sur les bonnes démarches à effectuer en fonction de votre pays de séjour.

Livi : un service médical disponible 7j/7 et 24h/24 (ou presque)

C’est sur ce créneau que l’application Livi s’inscrit. Rendre possible, sans quasiment aucune contrainte horaire, l’accès à un professionnel de santé, où que vous soyez. Vous pourrez ainsi, depuis le site interne ou simplement en téléchargeant l’application, prendre rendez-vous en quelques minutes seulement.

Livi – Consultez un médecin en quelques minutes Télécharger Livi – Consultez un médecin en quelques minutes gratuitement APK

Contrairement à votre médecin traitant, le service Livi est en effet disponible sur des horaires étendus, allant de 7h du matin jusqu’à minuit, le tout, sept jours sur sept. Vous pourrez ainsi, au besoin, bénéficier de l’expertise d’un panel de médecins généralistes et de quelques spécialistes comme : des psychiatres, des pédiatres, des gynécologues ou encore des endocrinologues.

Reconnue par l’assurance maladie, l’application Liv prend en charge, sous certaines conditions, le remboursement de vos consultations à hauteur du conventionnement du praticien consulté.

Le service, simple et sécurisé, vous permettra ainsi d’accéder à un service médical, et ce n’importe où et (quasiment) n’importe quand.