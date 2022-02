Blizzard promet un nouveau jeu Warcraft en 2022… pour smartphone

Au détour de ses résultats financiers, Activision-Blizzard dévoile qu'un jeu mobile Warcraft est en approche.

Le smartphone est une part importante de la stratégie d’Activision-Blizzard depuis plusieurs années. Le géant du jeu vidéo a vu le succès de Hearthstone, première adaptation de l’univers Warcraft en jeu mobile (également disponible sur PC), mais aussi celui de Candy Crush avant de racheter le spécialiste du secteur, King. Depuis, La firme a annoncé le jeu Diablo Immortal sur mobile en 2018, devant un parterre de fans quelque peu médusés, sans parler du succès de Call of Duty Mobile. Aujourd’hui, elle promet un nouveau jeu mobile.

Un « tout nouveau contenu » Warcraft

Comme on l’a dit, le jeu Hearthstone est déjà tiré de l’univers Warcraft, mais c’est un tout nouveau titre que promet Activision-Blizzard. En effet, lors de la présentation de ses résultats financiers, l’entreprise a annoncé « du nouveau contenu significatif pour la franchise Warcraft en 2022 » ce qui fait avant tout référence à la nouvelle extension de World of Warcraft, mais aussi « un tout nouveau contenu Warcraft sur mobile ».

Blizzard n’a donné aucun détail supplémentaire sur ce que pourrait être ce contenu. Il pourrait s’agir d’une nouvelle application en lien avec World of Warcraft, mais le plus probable semble être la conception d’un nouveau jeu. On ne sait donc pas de quel genre ce jeu pourrait s’inspirer. Si on imagine mal un FPS mobile dans l’univers de Warcraft, on peut penser par exemple à un tower defense, un genre né en partie grâce à Warcraft et qui a connu le succès sur mobile. En 2018, les rumeurs parlaient d’un jeu mobile Warcraft en cours de conception chez Blizzard. Elles pointaient alors vers un concurrent de Pokémon Go.

Le développeur annonce donc encore un nouveau jeu alors que les fans attendent Diablo 4, Overwatch 2 et Diablo Immortal annoncés il y a plusieurs années. Blizzard a également annoncé récemment le développement d’un jeu de survie dans un nouvel univers, le premier depuis Overwatch.

Après une année marquée par de nombreuses enquêtes sur des problèmes de harcèlement en interne, la société essaie tant bien que mal de se donner l’image publique d’un nouveau départ, aidé par l’annonce du rachat par Microsoft. S’il est prévu pour 2022, nous devrions bientôt découvrir plus d’informations concernant ce nouveau jeu Warcraft.

