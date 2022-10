Marvel Snap : trois bonnes raisons d’essayer le jeu de cartes de super-héros

L'application mobile de combats de cartes est en train d'emporter de nombreux joueurs et joueuses avec elle. Voici ce que nous avons particulièrement apprécié sur[em}Marvel Snap[/em].

Depuis 10 jours, un mot revient de plus en plus à la bouche des amateurs·rices de jeux mobiles : Marvel Snap. Si vous n’avez aucune idée de ce dont il s’agit, vous êtes au bon endroit. Après une petite semaine passée sur le jeu sur un smartphone de la rédaction, voici trois bonnes raisons de s’y essayer.

Marvel Snap Télécharger Marvel Snap gratuitement APK

La découverte de Marvel

Alors, ça va vous paraître fou, mais si vous jouez à Marvel Snap, il vaut mieux être fan de l’univers Marvel. Oui oui, on en apprend tous les jours en lisant Frandroid.

Plus sérieusement, en tant que vague connaisseur des licences, je n’ai pas eu l’impression d’être plus perdu que ça. Un bon tiers du casting est dit vaguement quelque chose, un autre tiers est parfaitement identifié et le dernier tiers m’est inconnu. Cela dépendra beaucoup de votre connaissance de l’univers bien sûr, mais vous pourrez donc utiliser Marvel Snap comme une manière de découvrir un peu plus les différents héros et vilains.

La direction artistique très comics aide beaucoup à entrer dans l’ambiance et de nombreux personnages possèdent des animations uniques. Cyclope par exemple envoie des lasers en direction de l’adversaire, Hulk pulvérise le terrain en débarquant, etc.

Un jeu de decks ultra rapide à lancer au gameplay dynamique

La grande qualité du jeu se situe dans son gameplay. En effet, les jeux de decks sont souvent des jeux à la réputation de parfaits passe-temps dont on peut lancer plusieurs courtes parties à répétition. Mais rares sont ceux à parvenir à un rythme aussi rapide que Marvel Snap. En effet, le jeu se structure autour de parties en six tours par joueur·se. À la fin des six tours, on détermine qui a remporté la partie et terminé. Cela aide à enchaîner les parties de manière un peu frénétique et offre une belle impression rafraichissante de pouvoir y passer encore cinq minutes sans s’y éterniser si vous devez passer à autre chose, descendre du bus, etc.

Par-dessus ce rythme très rapide, on découvre un système de récompenses mêlant le gain de nouvelles cartes et l’amélioration esthétique des cartes. On commence par mettre un cadre un peu plus joli, puis on peut obtenir une animation en 3D ou encore en changer le style. Les animations des phases de récompense collent bien au rythme très rapide du jeu.

Chaque partie de cartes est unique grâce au terrain

L’autre originalité de Marvel Snap repose sur la présence de terrains. Pour gagner, vous placez en effet vos cartes dans trois zones de quatre cartes maximum dans le but de prendre l’ascendant sur l’adversaire dans au moins deux zones sur trois. Stratégiquement, cela se montre très intéressant, puisqu’on peut tenter d’anticiper sur la zone qu’on pense que convoitera l’adversaire ou donner l’impression que l’on veut s’emparer de celle-ci pour mieux prendre celle-là.

En plus de ce principe, chaque zone révèle un terrain avec des capacités spéciales. La première à le faire est située toujours à gauche, puis c’est celle du milieu au deuxième tour, puis celle à droite au troisième tour. Cela peut rendre chaque partie vraiment unique et renverser complètement la vapeur, tant certains pouvoirs de terrains modifient la partie. J’ai par exemple souvent vu un terrain central qui poussait toutes les cartes du milieu sur les côtés à un tour donné. De quoi relancer une bataille bien engagée.

Où trouver Marvel Snap ?

Marvel Snap est disponible sur le Play Store, sur iOS et sur Steam. Il s’agit d’un jeu gratuit.

