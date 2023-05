Le célèbre jeu de cartes Pokémon débarque sur smartphone et pourrait battre tous les records

Coup d'envoi imminent pour le Jeu de Cartes à Collectionner (JCC) Pokémon Live. On apprend aujourd'hui que le titre arrivera sur iOS et Android, mais aussi en version de bureau pour PC et Mac, dès le début du mois de juin.

Vous aimez Pokémon et vous attendiez de pied ferme l’adaptation de son jeu de cartes à collectionner ? Vous pouvez (enfin) faire une marque sur votre calendrier. On apprend en effet cette semaine que le JCC Pokémon Live arrivera le 8 juin prochain. Comme le rapporte Eurogamer, le jeu commençait doucement à prendre des airs d’arlésienne après une annonce en 2021, pour un lancement que l’on pressentait alors au cours de la même année — au moins outre-Atlantique.

Rapidement après, The Pokémon Company reportait toutefois la sortie officielle de son titre en 2022, pour proposer aux joueurs « une expérience peaufinée ». Au bout du compte, il aura fallu attendre un an de plus pour que cette promesse se concrétise avec un lancement désormais entériné le mois prochain… après presque trois ans d’attente.

Lancement le 8 juin prochain pour le JCC Pokémon Live

Plus précisément, le JCC Pokémon Live arrivera sur iOS, Android, ainsi qu’en version de bureau sur PC et Mac le 8 juin à 19 heures en France. Dans l’immédiat, une phase de bêta reste en cours, mais plus pour très longtemps, tandis que la mouture du jeu sur iPad (disponible depuis quelques années) sera supprimée le 5 juin et remplacée par cette nouvelle version. Une migration de compte est heureusement d’actualité pour les joueurs concernés, comme l’a précisé en avril The Pokémon Company à cette adresse.

Avec cette nouvelle version du jeu, l’entreprise explique vouloir offrir aux joueurs débutants et confirmés un pendant dématérialisé « amusant et accessible » du jeu de cartes Pokémon physique, avec de multiples modes de jeu, du deck-battling, du multijoueurs et même des quêtes quotidiennes. On apprend enfin que la nouvelle extension Scarlet & Violet—Paldea Evolved sera pour sa part disponible dès le lancement du JCC Pokémon Live.

