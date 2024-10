Pokémon arrive sur iOS et Android avec un nouveau jeu officiel de cartes à collectionner

Le très attendu Pokémon TCG Pocket, annoncé lors des Championnats du Monde Pokémon en août dernier, vient finalement de faire son apparition sur le Google Play Store.

The Pokemon Company vient de lancer une version mobile allégée du célèbre jeu de cartes à collectionner Pokémon, appelée Pokemon TCG Pocket, qui promet une expérience de jeu plus accessible et rapide que son grand frère, Pokémon TCG Live.

Disponible gratuitement sur iOS et Android, cette nouvelle application propose une approche simplifiée du jeu de cartes traditionnel, spécialement conçue pour des parties rapides en déplacement. Le système de jeu reproduit fidèlement l’expérience physique, permettant aux joueurs d’ouvrir des boosters virtuels pour constituer leurs decks.

Pour aller plus loin

Palworld est un énorme succès et a désormais Pokémon dans son viseur

Les cartes à collectionner Pokémon directement sur votre smartphone

La générosité est au rendez-vous puisque chaque joueur peut ouvrir gratuitement deux boosters par jour. Pour les plus impatients, des packs supplémentaires et un pass de combat premium sont disponibles à l’achat, donnant accès à davantage de contenu numérique.

L’application guide les nouveaux joueurs à travers un tutoriel complet, expliquant les mécaniques de cette version simplifiée. Le mode « Combat » se débloque une fois le niveau 3 atteint, et permet d’affronter l’IA ou d’autres joueurs en mode « Versus ». The Pokémon Company a d’ailleurs mis à disposition un guide détaillé pour bien débuter.

Côté technique, l’installation initiale nécessite environ 190 Mo d’espace de stockage, auxquels s’ajoute une mise à jour conséquente de 300 Mo au premier lancement. Il est donc conseillé de prévoir suffisamment d’espace de stockage, d’autant que le cache de l’application risque de grossir avec l’accumulation des cartes.

Le jeu est déployé progressivement à travers le monde selon les fuseaux horaires. Pour la France, le lancement officiel était prévu pour le 30 octobre à 4h du matin. Les joueurs néo-zélandais ont eu la chance de tester le jeu en avant-première dans le cadre d’une phase de test anticipée.

Pour ceux qui vivent dans d’autres régions, il devrait être possible de précharger le jeu pour qu’il se télécharge automatiquement dès sa disponibilité dans leur région. Une fois téléchargé, il faudra toutefois attendre la fin de la maintenance des serveurs pour pouvoir commencer à jouer.