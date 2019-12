Les 6 jeux Android pour ne pas s’ennuyer pendant les repas de famille

Si votre famille vous ennuie à chaque repas, voilà une sélection de quelques applications pour passer le temps discrètement sous la table.

Il y a deux sortes de repas de familles. Ceux qui se passent bien, et les autres. Vous savez, ceux où le tonton raciste jette un froid avec une « blague », où les débats sur l’écriture inclusive prennent le pas sur les discours politiques, où la grand-mère s’endort à table après avoir raconté la même histoire 3 fois et où les parents finissent fin saouls pour se consoler. Dans ces moments, vous pouvez toujours sortir votre smartphone et lancer un petit jeu rapide qui vous occupera les pensées loin de tout ce beau monde !

Monument Valley 2

Poétique, relaxant et malin. Monument Valley 2 — à l’instar de son prédécesseur — propose une aventure vraiment chouette où il faut interagir avec un décor aux perspectives trompeuses pour mener les protagonistes à bon port. Ainsi, certaines plateformes a priori très éloignées l’une de l’autre deviennent voisines en fonction du point de vue duquel on les observe. C’est de cette manière que vous créerez des chemins. Un petit jeu de casse-tête pas très compliqué, mais fort agréable et immersif.

Alto’s Adventure

L’hiver, le froid, la neige… Tout ça vous donne peut-être envie d’aller skier à la montagne. Retrouvez quelques sensations de glisse avec Alto’s Adventure où le but du jeu est de dévaler les pentes enneigées pour récupérer votre élevage de lamas qui s’est égaré un peu partout. Allez le plus loin possible, remplissez des objectifs et profitez des beaux graphismes apaisants.

Ballz

On sait tous ce qu’est un jeu de casse-brique. Sur Ballz, les mécanismes ultra-simplistes de ce genre sont un peu revisités puisqu’ici, à chaque manche, on ne lance qu’une seule fois nos petites balles — qui se multiplient en fonction de vos scores. Les briques, quant à elles, nécessitent un nombre plus ou moins élevé de coups avant de se casser. Il vous faudra donc toujours trouver le bon angle de tir pour les briser avec le minimum de coups possibles.

Reigns : Her Majesty

Reigns: Her Majesty est un jeu de cartes et de rôle — tout comme Reigns, premier du nom — où l’on incarne une reine interagissant avec ses sujets, la Cour, les militaires, le clergé et le roi. Celle-ci se retrouve sans cesse confrontée à des choix binaires et, pour prendre une décision, il faut faire glisser les cartes vers la gauche ou la droite comme sur Tinder. Chaque action a des conséquences sur votre popularité, l’Église, l’armée et le budget. Ces quatre jauges sont à surveiller de près pour s’assurer un long règne et l’accomplissement des objectifs fixés par le jeu. Si vous mourez, vous incarnez la reine suivante. À vous de jouer !

Match Land

Match Land est un match 3 assez déjanté où vous devez ravitailler vos boutiques gastronomiques en chassant des créatures. Pour les vaincre, il vous faudra accumuler de la puissance en alignant, autant que possible, des rangées de trois tuiles identiques ou plus. Bien dynamique, ce jeu profite de graphismes bien appréciables et se révèle vite addictif.