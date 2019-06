Netflix a profité du salon E3 pour annoncer trois jeux vidéo, dont deux sur smartphones.

Netflix débarque à nouveau dans le secteur du jeu vidéo, l’annonce a été faite lors de l’E3 2019. Il n’est pas question des jeux Stranger Things conçus par Telltale Games, mais d’une toute nouvelle stratégie avec trois jeux mobiles. Le premier se nomme Stranger Things 3, c’est un jeu d’aventure prévu en juillet sur iOS, Android mais aussi sur consoles.

Il y a également une adaptation d’une série de science-fiction, Dark Crystal : le temps de la résistance, qui est un jeu de stratégie prévu fin 2019 sur consoles.

Le jeu le plus intéressant est un jeu d’enquête nommée simplement Stranger Things et prévu en 2020. Stranger Things est inspiré des dessins animés des années 80 (look façon 16 bits), le jeu est décrit comme un « puzzle-RPG » basé sur la localisation et développé par le studio Next Games. Vous allez pouvoir vous promener dans Upside Down pour lutter avec d’autres joueurs contre l’apparition du mal. Next Games utilisera les API de Google Maps afin que les joueurs puissent explorer leur propre quartier avec des amis façon Pokémon Go. Même si le jeu n’est prévu que pour 2020, la saison 3 de Stranger Things fera ses débuts sur Netflix le 4 juillet.

Next Games est l’un des leaders des jeux sous licence basés sur la localisation, The Walking Dead: Our World est une de leurs productions les plus populaires sur Android et iPhone. D’ailleurs, ce n’est pas la première collaboration autour de la licence Stranger Things. Il y a eu les jeux Telltale Games, mais aussi Stranger Things : The Game, une adaptation rétro conçu par le studio BonusXP.

Comme le souligne Le Monde, Netflix semble adopter une stratégie peu offensive avec ces trois jeux à petit budget, distribués uniquement en dématérialisé. Les risques sont clairement mesurés. Ils ont tout de même révélé qu’en plus des jeux annoncés, Netflix étendrait également les personnages et les univers de ses séries et films originaux à des jeux existants. On parle de collaborations avec Roblox, Ubisoft, le studio Behavior Interactive mais aussi Epic Games.