Pokémon Masters dévoile un peu plus son gameplay dans une nouvelle bande-annonce. Le jeu mobile montre notamment ses mécanismes de combat et ces derniers semblent un peu plus sophistiqués que ceux de Pokémon Go.

Lors de la dernière Pokémon Press Conference, en marge de l’E3, nous apprenions qu’une flopée de nouvelles applications Pokémon allaient débarquer sur Android et iOS.

Parmi elles, on trouve le jeu Pokémon Masters. Nous avions déjà pu en voir quelques images et apprendre que tous les combats entre dresseurs se feront en 3 vs 3. Désormais, l’app a carrément droit à une bande-annonce en bonne et due forme sur la chaîne officielle Pokémon sur YouTube. Nous avons mis ici le lien de la vidéo en anglais, car c’est dans cette version que des détails intéressants ont été livrés.

Yu Sasaki, le producteur de Pokémon Masters révèle des détails intéressants. L’occasion de découvrir que l’intrigue amènera les joueurs sur Pasio, une île artificielle dans l’univers de la franchise. Votre objectif sera de devenir le champion du tournoi Pokémon Masters League.

Chaque dresseur est accompagné d’un seul Pokémon qui voyage à ses côtés, à l’instar de Sacha Ketchum et son Pikachu dans la série animée. Ces duos sont appelés « Sync Pairs » — cela sera sans peut-être traduit par « Paire synchronisée » dans la version française. Vous devrez donc créer des équipes avec des personnages célèbres de la franchise pour récupérer des badges afin de pouvoir participer à la compétition.

Les combats

À ce stade-là, on aimerait déjà comparer Pokémon Masters à Pokémon Go. Cela semble assez compliqué puisque ce dernier repose sur la réalité augmentée et vous invite à parcourir votre ville pour capturer des créatures.

Toutefois, en ce qui concerne les combats, les mécanismes de Pokémon Masters et de Pokémon Go sont intéressants à mettre en perspective. Les affrontements sur le titre de Niantic ne sont pas forcément très palpitants aussi bien en duel qu’en arène : il faut appuyer frénétiquement sur l’écran jusqu’à charger une attaque spéciale, puis recommencer.

Sur Pokémon Masters, le système semble un tantinet plus élaboré. Il repose en effet sur une jauge qui se remplit au fil du temps et en fonction de son taux de remplissage, vous aurez accès à telle ou telle attaque. Cela devrait apporter une dimension plus stratégique aux combats. D’autant plus que les Pokémon ne sont pas les seuls à se battre : les dresseurs peuvent intervenir en soignant leurs créatures ou en boostant certaines de leurs compétences.

Nous en saurons davantage à la sortie du jeu qui est prévue dans le courant de l’été 2019. Ci-dessous, vous trouverez la bande-annonce sous-titrée en français.

