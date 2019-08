Pokémon Masters est disponible sur Android et iOS. Vous pouvez donc dès à présent télécharger le jeu pour vivre une nouvelle aventure au sein de cet univers.

Il était prévu pour l’été 2019 et la promesse a été tenue. Pokémon Masters, le nouveau jeu mobile de The Pokémon Company et DeNA, est désormais officiellement disponible au téléchargement sur le Play Store et l’App Store. Vous pouvez d’ores et déjà tenter l’aventure sur vos appareils Android et iOS.

Pokémon Masters Télécharger gratuitement Partez à l'aventure dans l'univers de Pokémon grâce à Pokémon Masters. Ici le but n'est pas d'attraper des créatures dans les rues de votre... 3 raisons de télécharger cette application Vivez une aventure dans le monde de Pokémon

Profitez du mode multijoueurs

Des combats à 3 vs 3

Nous avions pu découvrir le jeu en avant-première lors d’une courte session en juillet. N’hésitez donc pas à découvrir nos premières impressions sur Pokémon Masters.

Le concept de Pokémon Masters

Rappelons que Pokémon Masters n’est pas un nouveau Pokémon Go. Le concept de ce jeu est très différent puisqu’il n’exploite pas du tout la réalité augmentée et s’axe beaucoup plus sur la coopération entre dresseurs via des combats à 3 contre 3 et des quêtes réalisables en multijoueurs.

L’intrigue se déroule sur île à explorer et où a lieu un grand tournoi de dresseurs. Les fans de la franchise pourront se réjouir de la présence de nombreux personnages célèbres de Pokémon dans le jeu.