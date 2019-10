En prime de League of Legends et Teamfight Tactics, Riot Games a également dévoilé un nouveau jeu à venir : Legends of Runeterra. Sans surprise, il sera d'un énième jeu de cartes... avec un twist.

Les jeux de cartes sont toujours plus populaires. Depuis que Hearthstone de Blizzard est arrivé sur le marché, de nombreux acteurs tentent d’atteindre le même statut : Shadowverse, The Elder Scrolls Legends, Yu-Gi-Oh…

Naturellement, le développeur Riot Games va chercher à prendre sa part du gâteau en profitant de sa licence League of Legends toujours aussi populaire. Au milieu d’une flopée de nouvelles annonces, notamment l’arrivée de League of Legends et Teamfight Tactics sur mobile, il aura dévoilé un nouveau titre : Legends of Runeterra.

Legends of Runeterra arrivera sur mobile

Vous l’avez compris, League of Legends a le droit à son jeu de cartes. Visuellement, ce dernier ne sort pas particulièrement du lot et fait vite penser à Hearthstone, comme vous pouvez le constater de vous-même.

Cependant, le titre de Riot Games fait quelques promesses intéressantes. La première et la plus importante est d’éviter la frustration de l’aléatoire. Les développeurs promettent qu’il sera possible d’acquérir facilement les cartes que l’on souhaite, et tester de nouvelles combinaisons en permanence.

En termes de gameplay, Legends of Runeterra promet également d’être un peu plus original. Une mécanique en ce sens sera la collaboration entre divers monstres du jeu qui permettra d’élever les stratégies possibles.

Reste que le jeu est encore en conception, et compte sur ses premiers joueurs pour trouver sa formule idéale. Aussi, il sera bientôt disponible en bêta fermée d’ici 2020 sur PC, Android et potentiellement iOS. Vous pouvez d’ores et déjà vous préinscrire sur le Play Store.