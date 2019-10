Article sponsorisé par Amazon

Pour peu que vous soyez joueur de Final Fantasy Brave Exvius, Amazon a un bon plan pour vous : la possibilité de récupérer 20 euros avec l’Amazon Appstore. Mais hâtez-vous, vous n’avez que deux jours pour profiter de cette offre !

Bien qu’Halloween approche à grands pas, Amazon ne tient pas à faire peur à vos économies. Pendant deux petits jours, les joueurs de Final Fantasy Brave Exvius qui passent par l’Amazon Appstore pourront récupérer 20 euros à dépenser dans le jeu. Et ce, en achetant tout simplement le Grand Coffre Lapis avant le 31 octobre !

Bénéficier de l'offre dans Final Fantasy Brave Exvius

Vous ne jouez pas à Final Fantasy Brave Exvius sur l’Amazon Appstore ? Pas de panique, il vous suffit de sauvegarder votre partie en cours, de désinstaller le jeu, puis de le réinstaller via l’Amazon Appstore afin de bénéficier de cette offre exclusive.

Final Fantasy Brave Exvius transpose l’essence de la saga sur mobile

Développé sur mobile en 2015 par les studios A-lim et Gumi sous la houlette de Square Enix, Final Fantasy Brave Exvius compte à ce jour plus de 30 millions de téléchargements. Dans ce spin-off de la licence culte, il est question du monde de Lapis, de Cristaux Magiques et surtout d’empêcher un grand méchant de déclencher la fin du monde.

Le joueur prend en main l’aventure de Rain, un chevalier du royaume de Grandshelt, Lasswell, son ami d’enfance, et Fina, une guérisseuse amnésique, pour lutter contre les plans obscurs et néfastes de Véritas de Ténèbres.

Le cœur du jeu se base sur une succession de combats en tour par tour, bien connus des fans de la licence. L’interface simplifiée permet toutefois aux néophytes de prendre rapidement le jeu en main. Final Fantasy oblige, on retrouve tous les éléments iconiques de la saga, tels que l’invocation de créatures mystiques ou les attaques spéciales différentes selon les personnages.

Final Fantasy Brave Exvius propose également des niveaux d’explorations, qui permettent non seulement de faire un peu de shopping dans diverses boutiques; mais aussi de rencontrer une pléthore de PNJ pour parfois obtenir des objets rares.

L’Amazon Appstore, ou le meilleur moyen de faire des économies

Si l’offre d’Halloween pour Final Fantasy Brave Exvius est déjà une excellente raison en soi de s’inscrire sur l’Amazon Appstore, en voici une autre tout aussi bonne : l’économie.

En effet, avec les Amazon Coins, sa propre monnaie virtuelle, Amazon permet à l’utilisateur d’acheter aussi bien des applications que d’effectuer des achats in-app. Le point fort étant que les Amazon Coins sont constamment en promotion, ce qui permet de payer des applications jusqu’à 20 % moins cher qu’avec de l’argent réel.

Et des applications, l’Amazon Appstore n’en manque pas. Certes il n’est pas aussi fourni que les stores classiques, mais le nombre d’applications disponibles est en constante augmentation. Et on y trouve de tout : des applications essentielles comme YouTube, Facebook, Twitch, en passant par des jeux freemium (gratuit avec des achats in-game) tels que Heartstone ou d’excellents titres payants comme Stardew Valley.

Profiter d'un bonus dans Final Fantasy Brave Exvius