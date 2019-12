Plus d’un an après la sortie de Fortnite sur Android, Epic Games a souhaité proposer son jeu phare sur le Play Store… en conservant l’intégralité des revenus des achats intégrés. Une condition qui a entraîné un refus sec de la part de Google.

Cela fait désormais plus d’un an que Fortnite, le titre de Battle Royale d’Epic Games, est disponible sur Android. Néanmoins, le jeu ne passe pas par le Play Store et doit être installé directement depuis le site de l’éditeur. Il faut dire que grâce à cette manipulation, Epic Games peut se soustraire de la commission de 30 % récoltée par Google sur toutes les micro-transactions effectuées sur les jeux et applications qui passent par sa boutique d’application.

Toutefois, on a appris ce dimanche par le site 9to5Google, informé par des sources proches du dossier, qu’Epic Games souhaitait tout de même proposer son jeu phare sur le Google Play Store. Une mise à disposition dans la boutique phare d’Android qui ne se ferait néanmoins pas sans condition : « le jeu utiliserait le système d’achat d’Epic pour acheter des V-Bucks. Cette monnaie virtuelle permet aux joueurs d’acheter des skins, pioches, revêtements, emotes et plus encore. Il faut pour cela entrer une carte bancaire pour voir les développeurs de Fortnite récupérer 100 % de la transaction ». En d’autres termes, Epic Games souhaitait pouvoir proposer Fortnite sur le Play Store tout en conservant l’intégralité des bénéfices des achats intégrés au jeu.

Néanmoins, il semble que Google ne l’entende pas de cette oreille. La firme de Mountain View a en effet envoyé un communiqué à 9to5Google pour clarifier les conditions d’utilisation du Play Store : « Google Play a un modèle d’affaires et une politique de paiement qui nous permettent de développer notre plateforme et nos outils pour aider les développeurs à générer de l’argent tout en gardant nos utilisateurs en sécurité. Nous accueillons tous les développeurs qui reconnaissent la valeur de Google Play et nous attendons d’eux qu’ils participent sous les mêmes termes que les autres ». En d’autres termes, Google ne voit pas pourquoi Fortnite, malgré son large succès, bénéficierait d’avantages par rapport à d’autres jeux.