Rocket League soigne son arrivée sur iPhone et Android avec Sideswipe

Le célèbre jeu avec ses plus de 60 millions de joueurs va arriver sur smartphone. Rocket League Sideswipe est un jeu gratuit prévu pour 2021 qui sera disponible sur Android et iPhone.

Si vous n’avez jamais joué de votre vie à Rocket League… vous avez loupé quelque chose. C’est un jeu vidéo de sport. Au centre de l’arène, on retrouve une énorme sphère qui fait office de ballon. Votre but, vous l’avez sûrement deviné : pousser le ballon jusque dans les cages de l’équipe d’en face. Le terrain de jeu est parsemé de zones à power-up qui permettent de recharger une jauge de turbo, utilisable pour vous déplacer plus rapidement sur les différentes cartes disponibles.

Combiner foot et course avec une approche résolument arcade, c’est un combo gagnant pour un jeu qui a séduit plus de 60 millions de joueurs dans le monde. Il arrive désormais sur smartphone…

Un jeu sur-mesure pour le smartphone

Ce n’est pas un portage pure et simple de Rocket League sur smartphone, il s’agit d’une version remaniée. Derrière cette édition nommée Sideswipe, les joueurs s’affrontent sous une nouvelle perspective dans des matchs 1v1 ou 2v2. D’après ce que l’on peut voir sur le trailer vidéo plus bas, les jeux seront des matchs rapides de 2 minutes. Tout se déroule en ligne, avec des amis ou d’autres joueurs.

Rocket League Sideswipe a un gameplay revu pour le rendre accessible aux nouveaux joueurs mais aussi pour que les joueurs actuels de Rocket League puissent retrouver les mêmes sensations que sur consoles ou PC. L’éditeur n’a pas du tout mis de côté l’aspect compétitif, l’apprentissage devrait être très progressif avec des commandes et des actions plus difficiles à appréhender.

Evidemment, vous aurez une personnalisation de voiture très similaire au traditionnel Rocket League et il y aura sans doute un système de classement en ligne pour la partie compétitive.

Sideswipe est un freemium

Rocket League Sideswipe sera gratuit sur iOS et Android. Il comportera évidemment des éléments d’achats in-app dont on ne connaît pas encore le fonctionnement.

Les joueurs d’Australie et de Nouvelle-Zélande peuvent d’ailleurs déjà participer à un test alpha régional sur Android via le Google Play Store. Cette version préliminaire est dédiée à certains marchés, le jeu est prévu dans quelques mois chez nous, avant la fin de l’année 2021.