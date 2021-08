Amazon brade ses liseuses Kindle pour vous faire lire à la plage cet été

Amazon a pris l'habitude de proposer de très belles réductions de prix sur ses liseuses pendant la période des vacances d'été. La Kindle passe ainsi de 79,99 euros à 54,99 euros et la Kindle Paperwhite de 129,99 euros à 89,99 euros. Comptez 10 euros de plus pour les modèles sans publicités.

Amazon propose trois liseuses électroniques dans son catalogue Kindle, mais seulement deux références sont actuellement en promotion. Et tant mieux, car ce sont les plus abordables : la Kindle classique et la Kindle Paperwhite. Les deux perdent chacune plus de 30 % de leur prix de vente habituel grâce à cette offre exclusive.

Une liseuse Kindle, c’est quoi ?

Un écran « qualité papier »

Plusieurs semaines de lecture en une seule charge

Des millions d’e-books accessibles dans le fond de votre sac

Au lieu de 79,99 euros, la Kindle classique est aujourd’hui disponible en promotion à seulement 54,99 euros sur Amazon.

Cependant, si vous voulez lire sur la plage ou dans le bain en rentrant de vos vacances, nous vous conseillons plutôt la Kindle Paperwhite qui possède certification IPX8 pour garantir une protection contre l’eau. Elle coûte en ce moment 89,99 euros au lieu de 129,99 euros.

Le même confort visuel qu’un livre

Que ce soit la Kindle Paperwhite de 2018 ou la Kindle classique renouvelée en 2019, elles embarquent toutes les deux un écran e-ink de 6 pouces sans reflets et rétroéclairé pour lire de jour comme de nuit. L’impression de qualité papier est très agréable pour les yeux, d’autant plus qu’il n’y a pas de lumière bleue. La définition est en revanche différente selon le modèle choisi, avec respectivement 300 ppp pour la première et 167 ppp pour la deuxième.

Des semaines de lecture au programme

L’autonomie est un gros point fort des liseuses et les Kindle d’Amazon sont des championnes avec plusieurs semaines d’utilisation avant de tomber en rade de batterie. La marque annonce six semaines, à raison de 30 minutes de lecture par jour avec la connexion sans fil désactivée et la luminosité réglée sur 13. Dans les faits, vous oublierez très vite de recharger cet appareil, puisque même après plus de 3 semaines d’utilisation il restait encore 59 % de batterie lors de notre test de la Paperwhite.

Quelques fonctionnalités pratiques

Dans les deux cas, on retrouve ensuite 8 Go de stockage pour stocker une belle collection d’e-books, lesquels sont téléchargeables directement en Wi-Fi depuis le catalogue Kindle qui propose plus de 5,5 millions de références. Quelques fonctionnalités intéressantes sont aussi au programme, avec par exemple la fonction « vocabulaire interactif » pour recueillir automatiquement tous les mots recherchés dans le dictionnaire, ou encore ajuster la taille de la police pour limiter la fatigue des yeux.

Le modèle Paperwhite a d’ailleurs la particularité d’être plus robuste que la version classique, puisque résistant à l’eau grâce à sa certification IPX8. Cela lui permet alors d’être immergé « accidentellement » dans de l’eau douce jusqu’à 2 mètres de profondeur pendant 60 minutes. Concrètement, vous pourrez alors utiliser cette liseuse dans votre bain, au bord de la piscine ou sur la plage sans craindre pour l’appareil.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test de la Kindle Paperwhite (version 2018).

Si, par la suite, les offres mentionnées dans cet article ne sont plus disponibles, merci de jeter un coup d’œil aux tableaux ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant les Kindle et Kindle Paperwhite.

La concurrence de Kindle

Afin de découvrir les références en compétitions avec la marque des liseuses d’Amazon, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleures liseuses électroniques en 2021.