Huawei AX3 : ce routeur compatible WiFi 6 est à moitié prix sur le site officiel

Si votre connexion vous le permet, passer au WiFi 6 devient un vrai sujet, surtout si vous avez l'habitude d'utiliser vos appareils en mode sans fil. Le AX3 de Huawei est un bon moyen de faire la transition sans douleur, surtout avec cette promotion le faisant passer de 69,99 à 34,99 euros sur le site officiel de la marque.

Malgré sa relative ancienneté, il n’est pas si simple de trouver un routeur performant compatible WiFi 6 à bon prix. Mais le constructeur chinois Huawei tente de s’imposer sur un marché à prendre avec son AX3, un routeur proposant la dernière génération de réseau sans fil et au design atypique. Il est aujourd’hui possible de se le procurer avec une réduction de 50 % par rapport à son prix initial.

Les caractéristiques du routeur Huawei WiFi AX3

Design plat et blanc

Compatible avec les box internet

Wi-Fi 6+ (2,4 GHz/ 5GHz) jusqu’à 3 000 Mb/s

Le routeur Huawei WiFi AX3 est disponible à 34,99 euros sur la boutique officielle du constructeur chinois, contre 69,99 euros habituellement.

Un routeur au look qui ne laisse pas indifférent

S’il ne se démarque pas par son design rappelant fortement ce que l’on peut trouver sur les routeurs modernes, le AX3 de Huawei attire l’œil surtout par sa couleur blanche et ses quatre antennes plates d’une hauteur de 16 cm. Clairement, il fait son petit effet sur une table ou un bureau sans pour autant prendre trop de place.

La puissance du WiFi 6

Le WiFi 6 devient petit à petit la nouvelle norme de réseau sans fil domestique et professionnelle, au même titre que la 5G. Ce routeur permet donc d’y avoir accès via n’importe quel appareil compatible, que ce soit un smartphone ou un PC portable. Ce modèle dispose d’une puce Dual-core capable de délivrer des vitesses jusqu’à 2 976 Mb/s (soit environ 372 Mo/s) si votre connexion vous le permet.

Forcément, ce routeur dispose de ports Ethernet : un port WAN allant jusqu’à 1 000 Mb/s et trois autres ports LAN qui peuvent aussi aller jusqu’à 1 000 Mb/s. Forcément à ce prix, il ne faut pas compter sur un port SFP+ ni même de port multi-gig pour monter au-delà de 1 Gb/s.

Niveaux caractéristiques, ce AX3 est compatible IPv4 / IPv6 et peut accueillir jusqu’à 16 appareils sur une bande 5 GHz et 4 sur une bande 2,4 GHz. La fonction Huawei Share permet de connecter un smartphone au routeur AX3 d’une simple touche, bien pratique pour ne pas avoir à rentrer la clé Wifi. Il est également bien adapté à un environnement professionnel puisqu’il est certifié via le protocole CCEAL5 permettant d’être utilisé dans une boutique ou des bureaux avec un niveau de sécurité optimal.

Enfin, il est possible de coupler ce routeur à l’application Huawei AI Life pour gérer quelques paramètres et d’y coupler plus facilement ses appareils connectés compatibles.

Quels appareils pour profiter du WiFi 6 ?

Si vous souhaitez passer au WiFi 6, mais que vous n’avez pas d’appareils pouvant profiter de cette technologie sans fils, nous vous conseillons la lecture de notre guide des meilleurs appareils pour en profiter.