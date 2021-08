Asus ZenBook 13 OLED : cet excellent ultrabook est 150 euros moins cher

En ce début d'année, Asus a élargi sa gamme ZenBook qui intègre pour la première fois une dalle OLED sur plusieurs de ses laptop. Cette technologie est assez onéreuse, mais en ce moment modèle Asus ZenBook 13 OLED UX325EA profite d'une remise de 15 % faisant chuter son prix à 849,99 euros au lieu de 999 euros.

Si le terme OLED vous semble familier, c’est surement parce que cette technologie est de plus en plus présente : sur nos téléphones, nos téléviseurs et bientôt sur nos consoles de jeux vidéo. Désormais, vous pourrez également la retrouver sur les PC portables grâce au constructeur Asus. En effet, sa gamme ZenBook est équipée de la technologie OLED afin de profiter d’une meilleure qualité d’image et des contrastes infinis. Sorti récemment, le modèle Asus ZenBook 13 OLED UX325EA est d’ores et déjà disponible avec 150 euros de réduction.

Ce qu’il faut retenir du ZenBook 13 OLED UX325EA

La qualité de l’écran OLED Full HD

Son poids de seulement 1,14 kg

Le combo i5-1135G7 + 16 Go de RAM

Habituellement au prix de 999,99 euros, le Asus ZenBook 13 OLED (modèle avec SSD de 512 Go) est actuellement en promotion à 849,99 euros sur Darty, soit 15 % de remise immédiate.

Un design séduisant à tout point de vue

Dans le domaine des ultrabook, la marque taïwanaise n’est pas à son premier coup d’essai et profite d’une certaine expérience au fil du temps. Pour que sa gamme ZenBook devienne une référence du marché, Asus propose une belle innovation en introduisant de l’OLED sur ses laptops. Le modèle UX325EA-1 en fait partie et présente donc un écran 13 pouces affichant une définition Full HD de 1920 x 1080 pixels avec un taux de contraste infini et un retour lumineux parfait.

Sa conception a été pensée pour être facile à transporter grâce à son format compact et léger (1,14 kg seulement). Le design est quant à lui réussi avec son élégant châssis bleuté en aluminium. Il dispose d’un look discret avec une connectique bien complète, on retrouve : un port USB 3.2 Gen1, deux ports Thunderbolt™ 3, un port HDMI 2.0 et un lecteur de carte Micro-SD – pas de sortie audio.

Performant dans la durée

En plus d’offrir une belle qualité d’image, Asus ne s’arrête pas là et intègre dans son laptop la onzième génération des processeurs Intel Core. On retrouve donc sur ce modèle un i5-1135G7 pouvant monter jusqu’à 4.2 GHz en mode boost, 16 Go de Ram au format LPDDR4X et un stockage de 512 Go en SSD NVMe. Avec une telle configuration, l’ultrabook se comporte comme un charme, que ce soit pour de la bureautique ou bien pour faire tourner des applications plus poussées. Le ZenBook est réactif et performant, mais sera très vite limité pour une utilisation dédiée au gaming. Il dispose également du Wifi 6 et du Bluetooth 5.0.

Lorsque l’on est très productif, il est important de pouvoir compter sur une bonne autonomie. Vous serez donc ravis d’apprendre que ce modèle dispose d’une capable de faire tenir l’appareil sur environ 13 heures en utilisation classique — de quoi l’utiliser une bonne journée loin d’une prise. Cela est dû à l’OLED qui se trouve être une technologie beaucoup moins énergivore que le LCD classique.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet du Asus ZenBook 13 OLED (UX325EA).

