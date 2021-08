Mi Smart Band 6 : le dernier bracelet connecté de Xiaomi est à -43 %

Le Xiaomi Mi Smart Band 6 est la dernière référence de la marque chinoise en matière de bracelets connectés. Lancé à 60 euros, il est en ce moment proposé à 33,99 euros sur Amazon, un prix nettement plus avantageux donc.

Xiaomi a sorti récemment son nouveau Mi Smart Band 6. Il s’agit d’un bracelet connecté qui dispose de nombreuses fonctionnalités pratique à utiliser au quotidien comme tracker votre activité, recevoir des notifications, etc. Ce nouveau bracelet est désormais équipé d’un capteur SpO2 qui sert à analyser le taux de saturation en oxygène dans le sang. Une nouveauté bienvenue, qui apporte un suivi complet au niveau de la santé. Pour les intéressés, c’est d’ailleurs l’occasion idéale de craquer puisqu’il bénéficie d’une remise immédiate de 43 %.

Ce qu’il faut retenir du Xiaomi Mi Smart Band 6

Son écran OLED de 1,56 pouces

Son suivi d’activités complet

L’excellent autonomie

Initialement au prix de 59,99 euros, le bracelet connecté Xiaomi Mi Smart Band 6 est actuellement en promotion à 33,99 euros sur Amazon, soit 43 % de remise immédiate.

Un écran plus large et plus lumineux

Xiaomi avait déjà agrandi l’écran du Mi Smart Band 5 par rapport à l’ancienne génération — de 0,94 pouce à 1,1 pouce. Pour son nouveau modèle, la marque voit encore plus grand et propose un écran AMOLED de 1,56 pouce. Ce gain permet d’obtenir une meilleure définition (152 x 486 pixels contre 126 x 294 pixels) mais aussi une qualité d’affichage plus net, quelle que soit la situation, ainsi que trois niveaux de luminosité. Cependant, on ne pourra pas compter sur un capteur de luminosité ambiante. Concernant le design, on a le droit à un format ovale discret avec un bracelet en silicone interchangeable.

Désormais doté d’un écran plus grand, le Xiaomi Mi Smart Band 6 sera capable d’afficher les notifications de votre téléphone. Sachez en revanche, que seule la consultation des notifications est proposée, vous ne pourrez pas répondre à vos messages et mails depuis votre poignet. Il propose d’autres fonctionnalités : le bracelet vibrera si vous programmez un réveil ou que l’on vous appelle, il affichera la météo, l’heure ou bien vous permettra de contrôler la musique de votre téléphone.

Parfait pour garder un oeil sur votre santé

Comme tout bon bracelet connecté, le Mi Smart Band 6 ne fait pas exception et propose un suivi d’activité complet et convaincant. Il dispose d’un accéléromètre, un gyroscope ainsi qu’un cardiofréquencemètre qui analyse votre rythme cardiaque. Pour la première fois, Xiaomi intègre un capteur d’oxygénation du sang, un Sp02, mais malheureusement, lors de notre test, nous avons constaté qu’il n’est pas très bien exploité. Hormis cela, le bracelet peut mesurer le nombre de pas quotidiens, les calories brûlées, analyser le stress, le suivi du sommeil, et prend en charge 30 activités sportives – dont 6 reconnus automatiquement.

Ce Mi Smart Band 6 pourra vous accompagner au quotidien grâce à son autonomie, capable de tenir jusqu’à 8 jours sans le Sp02 activé, et jusqu’à 14 jours en mode veille. Pour ce qui est de la recharge, il faudra compter sur 1h30 environ pour remplir la batterie. Notez par ailleurs que ce modèle dispose d’un système de charge magnétique et peut résister à l’eau jusqu’à 50 mètres.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet du Xiaomi Mi Smart Band 6.

