French Days : les meilleures offres à moins de 100 euros, c’est par ici !

Les e-commerçants se prêtent encore aujourd'hui au jeu des promotions durant ces French Days. Et parce qu'il n'est pas nécessaire de vider son compte en banque pour acquérir de très bons produits Tech, voici une sélection d'offres à moins de 100 euros sur lesquelles miser cette année.

Enceintes connectées, disques durs, caméras de sécurité, souris de gaming… Une foule de produits Tech ont vu leur prix chuter sous les 100 euros à l’occasion des French Days, qui ont lieu jusqu’au 9 mai prochain. En voici quelques-unes qui valent clairement le détour.

Les meilleures offres des French Days à moins de 100 €

L’Amazon Echo Dot 4

C’est en 2020 qu’Amazon a troqué le format galet de ses Echo Dot de 3e génération pour un design sphérique plus moderne. Malgré ce changement, l’Echo Dot 4 reste tout de même bien compact. Sur cette version plus récente, le constructeur américain promet surtout de meilleures performances audio, avec notamment des basses plus profondes et des aigus bien clairs. L’enceinte connectée détecte en plus l’acoustique de la pièce pour adapter au mieux son contenu sonore. Si cela n’est pas assez puissant pour vous, vous pourrez toujours connecter un autre système audio externe, grâce au port jack intégré.

Évidemment, les Skills d’Amazon seront de la partie, et vous pourrez aussi contrôler avec votre voix tous vos appareils de domotique compatibles, ainsi que programmer des alarmes, en donnant des ordres à l’assistant Alexa. Pour en savoir encore plus, rendez-vous sur notre test complet de l’Echo Dot de 4e génération.

Au lieu de 59,99 euros, l’enceinte connectée Echo Dot de 4e génération est maintenant affichée à 29,99 euros sur Amazon. La version avec horloge est également réduite sur le site et passe de 69,99 euros à 39,99 euros.

La balance Withings Body+

Withings est une marque qui compte sur le marché des balances connectées. Son modèle Body+ propose des fonctionnalités très poussées pour vous permettre de suivre de près votre forme physique. Elle permet non seulement de suivre précisément vos variations de poids, mais aussi de vous fournir différentes informations comme votre indice de masse corporelle (IMC), le pourcentage de masse grasse, le pourcentage de masse musculaire et osseuse ou encore la quantité d’eau dans votre corps. L’application Health Mate, disponible sur iOS et Android, enregistra quant à elle toute une série de données, pour vous apporter ensuite des conseils personnalisés ainsi que divers graphiques. À noter aussi que la Withings Body+ prend en compte jusqu’à 8 profils différents, et reconnaîtra automatiquement la personne qui se pèsera sur le moment.

Initialement affichée à 99,95 euros, la balance connectée Withings Body+ est désormais proposée à 74,95 euros sur Amazon.

Le réveil Lenovo Smart Clock V2

Pourquoi miser sur un réveil standard quand on peut profiter d’un modèle connecté ? Le Lenovo Smart Clock V2 en est une bonne illustration et propose bien des fonctionnalités utiles au quotidien. Il dispose d’un écran LCD de 4 pouces pour pouvoir lire toutes sortes d’informations, comme l’heure (naturellement), la météo ou encore l’actualité. Mais ce n’est pas tout, puisqu’il peut aussi diffuser des vidéos YouTube, de la musique ou encore la radio. Il fonctionnera aussi avec Google Assistant, pour toutes vos requêtes vocales. Surtout, et c’est là l’un de ses principaux atouts, le Lenovo Smart Clock V2 s’accompagne d’une station d’accueil capable de recharger, sans fil, un téléphone.

Auparavant vendu à 69,99 euros, le Lenovo Smart Clock V2 est désormais disponible à 37,99 euros sur Boulanger.

La souris Logitech G Pro

Si la souris Logitech G Pro est l’un des modèles que l’on recommande le plus en matière de souris gaming, c’est pour plusieurs raisons : d’abord, son confort. Ce modèle est en effet très léger et ergonomique, pratique pour les longues sessions de jeu. Mais c’est avant tout son capteur Hero 25K, doté d’une très bonne sensibilité allant jusqu’à 25 000 DPI, qui lui permet de marquer des points. Cet atout garantira une grande précision et un excellent suivi de vos mouvements, à des vitesses supérieures à 400 IPS, le tout sans phénomène de ralentissement, d’accélération ou de filtrage. Cette souris assure aussi une résistance aux diverses latences qui pourraient perturber votre jeu.

Au lieu de 149 euros, la souris Logitech G Pro est proposée actuellement à moitié prix puisque son prix chute à 74,99 euros sur Amazon.

La Xiaomi Mi 360° Home Security Camera 2K Pro

Qui a dit qu’il fallait obligatoirement débourser de grosses sommes pour protéger efficacement votre domicile ? Fidèle à son image, Xiaomi propose une caméra de surveillance efficace à moindre coût, la Mi 360° Home Security Camera 2K Pro. Celle-ci nécessite l’application Mi Home pour fonctionner, mais son installation sera simple comme bonjour. La caméra pourra ensuite filmer des images jusqu’en 2K, soit 2 304 x 1 296 pixels, pour ne manquer aucun détail. Et comme son nom l’indique, son champ de vision de 360° vous permettra d’avoir un aperçu très large de la pièce dans laquelle elle se trouve. Ajoutons à cela une vision nocturne très pratique, mais aussi la détection de mouvements convaincante. Enfin, sachez que la Mi 360° Home Security Camera 2K Pro pourra enregistrer plusieurs clips grâce à une microSD préalablement insérée dans la caméra.

Préalablement vendue à 59,99 euros, la caméra Xiaomi Mi 360° Home Security Camera 2K Pro est actuellement disponible à 48,99 euros sur Cdiscount.

La Kindle classique

Elle est la moins chère des liseuses d’Amazon, mais certainement l’une des plus efficaces. La Kindle classique de 6 pouces est idéale pour les débutants en la matière. Les options logicielles sont réduites au minimum, mais elle restera tout de même très convaincante au quotidien, notamment avec son écran antireflet de 167 pixels par pouce et son système de rétroéclairage intégré depuis 2019. De quoi lire des heures, même dans le noir, sans risquer la grosse fatigue oculaire en fin de journée. Côté autonomie, cette Kindle pourra tenir plusieurs semaines. Elle est aussi dotée de 8 Go de stockage pour enregistrer des milliers d’ebooks.

Souvent affichée à 79,99 euros, la Kindle classique est maintenant proposée à 54,99 euros sur Amazon.

Le DD externe Seagate 4 To

Les disques durs externes restent encore aujourd’hui de précieuses aides au quotidien. Ce modèle Seagate Expansion propose une capacité de stockage de 4 To, soit 4 000 Go. De quoi conserver de nombreuses données dessus, ainsi que des jeux PC ou sur console. Son autre atout, c’est qu’il est facilement transportable grâce à son format compact de 2,5 pouces. Il s’autoalimente également via son port USB pour fonctionner, donc inutile de le brancher à une prise murale. Avec l’interface 3.0, la vitesse de transfert attendue se situe aux alentours d’une centaine de Mo par seconde, mais pas plus.

Initialement proposé à 143,38 euros, le disque dur externe Seagate Expansion de 4 To est désormais affiché à 79,99 euros chez Cdiscount.

Les Echos Buds (2e gen)

Avec leur faux airs de Samsung Galaxy Buds, les Echo Buds d’Amazon sont des écouteurs true wireless qui offrent un bon confort et un excellent maintien dans le pavillon auriculaire, notamment grâce à leur format intra-auriculaire qui assure d’ailleurs une bonne isolation passive. Surtout, ces modèles se démarquent par son intégration efficace dans l’écosystème Alexa, Amazon oblige. L’assistant vocal sera en effet central dans l’utilisation des Echo Buds. Grâce à l’application, vous pourrez donc gérer tout votre écosystème connecté en portant vos écouteurs : allumer ou éteindre vos ampoules connectées, lance une musique sur Amazon Music ou Spotify, programmer une alarme ou un rappel… Et ce n’est pas tout : sur l’application, vous pourrez également sélectionner l’option « séance d’entraînement », qui vous permettra d’enregistrer vos séances de sport.

Outre leur isolation passive permise par leur format intra-auriculaire, les Echo Buds 2 disposent aussi de la réduction de bruit active, censée gommer les bruits environnants lors de l’écoute d’une chanson, mais qui sera malheureusement moyenne. Mais côté son, on se consolera avec une dynamique qui sera tout à fait satisfaisante : les Echo Buds 2 ont en effet un bon régime transitoire qui va leur permettre de monter le volume rapidement sur un même morceau. Pour en savoir encore plus, vous pourrez toujours jeter un coup d’œil à notre test complet des Echo Buds 2.

Au lieu d’un prix barré de 119,99 euros, les Echo Buds (2e gen) sont désormais disponibles à 89,99 euros sur Amazon.

Le lot de 2 Philips Hue Go

On ne présente plus Philips Hue, maître incontesté sur le marché des ampoules connectées. Pendant ces French Days, ce sont donc les Hue Go qui sont à l’honneur, et pour cause. Cette lampe LED portative a l’avantage d’être entièrement nomade et utilisable aussi bien en intérieur qu’en extérieur. Elle n’a donc pas besoin d’être branchée sur une prise de courant pour fonctionner. Grâce à votre smartphone (avec le Bluetooth) ou au bouton de commande situé sur la lampe, vous pourrez sélectionner un des effets d’éclairage dynamique disponibles et moduler l’intensité de la lumière diffusée. L’application de la marque vous donnera par ailleurs accès à une large palette de couleurs pour personnaliser votre éclairage. Et les assistants vocaux seront bien présents pour vous obéir au doigt et à la voix.

D’abord disponible à 199,99 euros, le lot de deux Philips Hue Go est maintenant proposé à 99,99 euros sur Rue du commerce.

Le bracelet Xiaomi Mi Smart Band 6

Dernier né de la gamme de bracelets connectés de Xiaomi, le Mi Smart Band 6 propose un suivi des activités sportives toujours aussi complet et se démarque évidemment par son excellent rapport qualité-prix. On a ici droit à un écran AMOLED de 1,56 pouce (contre 1,1 pouce le Mi Smart Band 5) qui pourra afficher les notifications de votre smartphone. Surtout, le Mi Smart Band 6 proposera un suivi d’activité très convaincant. Il embarque tout d’abord un accéléromètre, un gyroscope ainsi qu’un cardiofréquencemètre, mais ce n’est pas tout : il intègre également un capteur d’oxygénation du sang, un SpO2, mais malheureusement, ce dernier n’est pas très bien exploité. Autrement, le Mi Smart Band 6 assure la mesure du nombre de pas, l’analyse du stress, le suivi du sommeil, et la prise en charge de 30 activités sportives, le tout, avec une autonomie de 8 jours, sans le SpO2 activé, et jusqu’à 14 jours en mode veille. Pour en savoir encore davantage, voici notre test complet du Xiaomi Mi Smart Band 6.

Au lieu d’un prix barré de 59,99 euros, le bracelet connecté Xiaomi Mi Smart Band 6 est maintenant proposé à 39,99 euros sur Rue du commerce.

L’écran intelligent Google Nest Hub 2

Le Smart Display phare de Google est de retour à un très bon prix pour ces French Days. Et cet écran intelligent vaut le détour grâce à son écran IPS de 7 pouces, suffisamment large pour consulter facilement tout type d’informations : vidéos, actualités, météo, recettes… Il intègre également trois microphones pour la reconnaissance vocale, et peut même faire office d’enceinte grâce à une qualité sonore plus satisfaisante que celle fournie par la version précédente. Naturellement, Google Assistant est de la partie, et vous permettra de contrôler vos objets connectés à la maison en une seule requête vocale : le Google Nest Hub 2 deviendra ainsi un vrai centre de contrôle. La fonction Chromecast, pour diffuser du contenu à partir d’un smartphone ou d’une tablette, est également disponible. Autre bon point : le suivi du sommeil, si le Google Nest Hub 2 est posé sur votre table de chevet. Et pour avoir encore plus d’informations sur cet écran intelligent, n’hésitez pas à lire notre test complet du Google Nest Hub 2.

Initialement affiché à 99,99 euros, le Google Nest Hub 2 est maintenu vendu au prix de 79,99 euros sur Boulanger.

