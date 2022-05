Les meilleures offres PC portables des French Days pour jouer ou télétravailler

Les PC portables en promotion sont une opportunité de bien s'équiper sans se ruiner. Découvrez notre sélection des meilleures offres PC lors des French Days 2022.

S’offrir un PC portable de qualité n’est déjà pas chose aisée en temps normal. Alors lorsque les French Days débarquent avec leurs lots de promotions il est nécessaire de sélectionner les meilleures offres possible pour ne pas vous tromper. Notre sélection des meilleurs PC portables est aussi disponible afin de connaître l’état du marché.

Microsoft Surface Laptop Go : l’ultrabook ultra accessible

Dans le secteur prisé des ultrabook, bon nombre de références se livrent une concurrence acharnée. Parmi elles se trouve le Microsoft Surface Laptop Go. Un produit nomade qui saura vous séduire avec une configuration des plus solides et des prestations quotidiennes agréables.

En l’occurrence, la version proposée contient une puce Intel Core i5 et 8 Go de RAM. Une configuration parfaite pour le travail, mais qui ne saura pas répondre aux attentes d’un joueur PC. Il s’agit surtout d’un produit nomade grâce à des dimensions compactes et son poids de 1 kg.

Ajoutons sa dalle LCD de 12,4 pouces avec une autonomie de 7 heures et vous avez droit à un produit de travail complet. L’ultrabook est disponible à 599 euros sur le site de Leclerc.

Lenovo Legion 5 : le meilleur PC portable gaming disponible

Parmi les ordinateurs portables proposés lors des French Days, ceux orientés pour le gaming sont particulièrement populaires. Si le Lenovo Legion 5 ne fait pas partie de notre sélection des meilleurs PC portables gamer, il reste attractif pour son prix.

Qui dit appareil orienté gaming, dit configuration interne des plus solides pour répondre aux attentes. Le PC portable Lenovo contient en son sein un processeur AMD Ryzen 5600H cadencé à 3,3 GHz, et comptez aussi sur la présence de 8 Go de RAM pour orchestrer l’ensemble. Cerise sur le gâteau, le PC bénéficie de la présence d’une GeForce RTX 3070 de chez Nvidia pour sublimer les graphismes des jeux de dernière génération.

Pour compléter l’ensemble, la dalle IPS de 15,6 pouces est en mesure d’afficher du Full HD. Avec le code promo 50DES499, le Lenovo Legion 5 est disponible à 1149 euros chez Cdiscount.

Asus TUF F15-TUF506HC : un pack complet pour jouer partout

Il n’est pas rare que pendant les French Days des packs complets comprenant des PC portables soient mis en avant. C’est le cas de celui proposé par Leclerc avec l’Asus TUF F15-TUF506HC avec un sac de transport et une souris.

Là encore, il s’agit d’un PC portable à moins de 1000 euros orienté gaming. Au sein de son architecture se trouve un processeur Intel Core i5-11400H avec en puce graphique une GeForce RTX 3050 de chez Nvidia. Comptez 8 Go de RAM pour équilibrer l’ensemble de cette structure et vous aurez de quoi faire tourner une large choix de titres récents.

Pour compléter l’ensemble, le pack contient un sac de transport ainsi qu’une souris afin d’être prêt à l’emploi dès la réception. Le pack Asus est vendu à 799 euros sur le site de Leclerc.

Dell G15 Ryzen Edition 5515 : pour ceux qui préfèrent AMD

Dans le lot des PC gaming mis en promotions, le Dell G15 Ryzen Edition est animé par un processeur AMD. La marque propose les meilleurs CPU du marché en concurrence avec Intel. Avec ce PC portable gaming tout équipé, vous n’aurez qu’à profiter de la puissance délivrée.

Au cœur de la machine se trouve le processeur AMD Ryzen 5 5600H mais aussi une Nvidia GeForce RTX 3050. De quoi offrir les meilleures prestations possibles dans le volet gaming. Sur le PC gaming Dell, vous avez aussi droit à un bel écran de 15,6 pouces avec une définition Full HD. Pour compléter l’ensemble, le rafraîchissement à 120 Hz est présent pour des images fluides, peu importe le jeu.

Lors des French Days, le Dell G15 Gaming Ryzen Edition est à 749 euros au lieu de 849 sur Amazon.

