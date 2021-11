Pourquoi attendre le Black Friday quand le Xiaomi Mi Smart Band 6 est déjà à moitié prix ?

Les bracelets connectés de Xiaomi sont réputés pour être très abordables, mais c'est encore mieux avec une promotion. En ce moment le tout dernier bracelet connecté, le Xiaomi Mi Smart Band 6, passe de 59,99 à 33,99 euros sur Amazon après une remise de 43 %.

Fort du succès de son Mi Smart Band 5 proposé à un bon rapport qualité-prix, Xiaomi renouvelle son bracelet connecté avec la sixième génération. Ce dernier dispose de nombreuses fonctionnalités pratiques à utiliser au quotidien, comme traquer votre activité, recevoir des notifications, en bref ce qu’on peut trouver sur la plupart des bracelets connectés de nos jours. Mais ce nouveau modèle se différencie en embarquant un nouveau capteur qui va permettre d’analyser le taux de saturation en oxygène dans le sang (SpO2). Ainsi le bracelet connecté de Xiaomi devient plus complet et plus intéressant d’autant plus qu’il bénéficie d’une réduction 43 %, soit presque moitié prix.

Les points clés du Mi Smart Band 6

Il dispose d’un écran OLED plus grand de 1,56 pouce

Il offre un suivi d’activités complet et peaufine son suivi de santé

Il peut tenir pendant 14 jours sans être rechargé

Il est surtout à un meilleur rapport qualité-prix aujourd’hui

Lancé au prix de 59,99 euros, le Xiaomi Mi Smart Band 6 profite de l’opération « le Black Friday avant l’heure » d’Amazon pour tomber à 33,99 euros. Le site marchand propose même le Mi Smart Band 5 en promotion à moins de 20 euros au lieu de 49,99 euros.

Retrouvez le Xiaomi Mi Smart Band 6 à 33,99 € sur Amazon

Retrouvez le Xiaomi Mi Smart Band 5 à 19,99 € sur Amazon

Mais si vous souhaitez plutôt une montre connectée, la Xiaomi Mi Watch Lite ne coûte que 6 euros de plus par rapport au Mi Smart Band 6.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant le Xiaomi Mi Smart Band 6. Le tableau se met à jour automatiquement.

Toujours le même design ou presque …

Le Xiaomi Mi Smart Band 6 est le dernier-né de la gamme, et pourtant on a du mal à le différencier par rapport aux modèles précédents. En effet, on retrouve la même forme, ovale discret avec un bracelet en silicone interchangeable. Il y a quand même un changement qui est appréciable sur ce nouveau modèle, c’est au niveau de l’écran qui gagne en grandeur, en passant de 1,1 pouce à 1,56 pouce. Et grâce à ce gain, ce bel écran AMOLED propose une meilleure définition (152 x 486 pixels contre 126 x 294 pixels) mais aussi une qualité d’affichage plus net, quelle que soit la situation, ainsi que trois niveaux de luminosité. Cependant, on ne pourra pas compter sur un capteur de luminosité ambiante.

D’année en année, le constructeur chinois ne cesse d’agrandir l’écran de son bracelet connecté et pour le Mi Band 6, c’est une bonne chose, car il est capable d’afficher les notifications de votre téléphone. Par contre, vous ne pourrez pas répondre à vos messages et mails depuis votre poignet, mais seulement les consulter. Hormis cela, le bracelet vibrera si vous programmez un réveil ou que l’on vous appelle, il affichera la météo, l’heure ou bien vous permettra de contrôler la musique de votre téléphone.

Un suivi d’activité plus complet et une autonomie toujours endurante

Ce bracelet va surtout vous accompagner au quotidien en proposant un suivi d’activité complet et convaincant. Il est constitué de nombreux capteurs capables de mesurer votre activité. On retrouve donc un accéléromètre, un gyroscope ainsi qu’un cardiofréquencemètre qui analyse votre rythme cardiaque. Mais pour la première fois, Xiaomi intègre un capteur d’oxygénation du sang, un Sp02, mais malheureusement, lors de notre test, nous avons constaté qu’il n’est pas très bien exploité. Autrement, le Band 6 peut mesurer le nombre de pas quotidiens, les calories brûlées, analyser le stress, le suivi du sommeil, et prend désormais en charge 30 activités sportives – dont 6 reconnus automatiquement. On regrettera l’absence d’un GPS intégré pour une meilleure précision et du NFC, alors qu’une version pour payer sans contact est disponible, mais malheureusement pas en France.

Pour finir, l’autonomie n’a pas été négligée sur ce modèle. Ce Mi Smart Band 6 pourra vous accompagner au quotidien jusqu’à 8 jours sans le Sp02 activé, et jusqu’à 14 jours en mode veille. Pour ce qui est de la recharge, il faudra compter sur 1h30 environ pour remplir la batterie. Notez par ailleurs que ce modèle dispose d’un système de charge magnétique et peut résister à l’eau jusqu’à 50 mètres.

Retrouvez le Xiaomi Mi Smart Band 6 à 33,99 € sur Amazon

Retrouvez le Xiaomi Mi Smart Band 5 à 19,99 € sur Amazon

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet du Xiaomi Mi Smart Band 6.

Lire aussi

Quels sont les meilleurs bracelets connectés pour le sport en 2021 ?

Le Black Friday arrive bientôt

Le Black Friday ne va pas tarder à débuter en France, avec de nombreuses promotions sur tous vos produits Tech préférés. Pour ne louper aucun bon plan de cet événement qui commencera le 26 novembre prochain, voici quelques réflexes à adopter dès maintenant pour être prêt le jour J :

Nous suivre sur notre compte twitter @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel)

Télécharger notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés au Black Friday

S’abonner à notre notre newsletter Bons Plans pour être sûr de recevoir les offres en avant-première (pas plus d’un mail par jour, désinscription en 1 clic, aucune diffusion à des tiers) :

Frandroid Bons plans C'est enregistré ! Surveillez votre boîte aux lettres, vous allez entendre parler de nous ! Ne manquez aucun bon plan avec notre newsletter Bons plans Twitter Bons plans Facebook

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.