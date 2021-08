Voici le TOP 5 des produits Xiaomi en promo à moins de 50 € sur le Mi Store

Juste après les soldes d'été, Xiaomi a activé de nombreuses réductions sur son site officiel. Les smartphones sont évidemment à l'honneur, mais nous allons plutôt vous partager aujourd'hui les 5 meilleurs produits en promotion à moins de 50 euros pour s'équiper à petit prix.

Xiaomi est un constructeur proposant tout un tas de produits Tech, en passant par les smartphones, les TV ou encore les objets connectés. L’ensemble profite généralement d’un rapport qualité-prix plus intéressant que chez la concurrence et les différentes promotions disponibles actuellement sur le site officiel de la marque accentuent encore plus le fait de pouvoir bien s’équiper à prix contenu.

Les meilleurs produits Xiaomi à moins de 50 €

Les produits sont triés dans l’ordre croissant, c’est-à-dire du moins cher au plus cher.

Mi Wi-Fi Range Extender Pro : pour étendre sa couverture Wi-Fi facilement

Le Mi Wi-Fi Range Extender Pro est un petit appareil à brancher directement à une prise murale pour étendre la portée de votre connexion Wi-Fi grâce aux deux antennes. Il peut donc servir pour améliorer la qualité du réseau dans une pièce loin de la box Internet, et même créer un nouveau point d’accès pour avoir un réseau privé dans une chambre, par exemple. Le débit maximal autorisé est de 300 Mbps et le tout se configure directement via l’application Mi Home.

Ce qu’il faut retenir :

Un débit de 300 Mbps

Une installation simple et rapide

Etendre le réseau ou en créer un nouveau

Au lieu de 19,99 euros habituellement, le Xiaomi Mi Wi-Fi Range Extender Pro est aujourd’hui en promotion à seulement 9,99 euros sur le Mi Store.

Mi 360° Home Security Camera 2K : pour avoir toujours un œil chez soi

En ce moment, c’est les vacances et il est toujours préférable de garder un œil à la maison pendant une absence prolongée. Pour cela, pas besoin de dépenser une somme astronomique dans un système coûteux grâce à la Mi 360° Home Security Camera 2K de Xiaomi vendue à moins de 40 euros. Elle détecte la présence humaine et enverra des notifications sur votre smartphone en cas d’alerte, elle peut même prendre une photo lors de la détection. Vous pourrez également enregistrer des vidéos en définition 2 304 x 1 296 pixels et les stocker directement sur la carte microSD préalablement insérée dans le port prévu à cet effet. Notez d’ailleurs que la caméra est livrée avec un kit d’accessoires de fixation murale, un câble d’alimentation et le manuel d’utilisation.

Ce qu’il faut retenir :

Un prix très abordable pour …

… Une caméra à 360 degrés avec une définition 2K

Avec de nombreuses fonctionnalités, dont la vision infrarouge

Au lieu de 49,99 euros habituellement, la Xiaomi Mi 360° Home Security Camera 2K est aujourd’hui en promotion à seulement 39,99 euros sur le Mi Store. Le modèle Pro est disponible pour 5 euros de plus.

Mi Smart Clock : un réveil connecté pratique

Le Xiaomi Mi Smart Clock est un réveil connecté dans la même veine de ce que propose Lenovo avec son propre Smart Clock. Le design n’est pas forcément le même, mais l’expérience utilisateur reste identique, notamment avec la présence de Google Assistant. Son écran de 4 pouces vous permettra d’avoir quelques informations d’un rapide coup d’œil, comme l’heure, la météo du jour ou encore si une alarme est programmée. Il peut même se connecter à d’autres appareils, comme une caméra par exemple, pour avoir un retour vidéo directement sur le réveil.

Ce qu’il faut retenir :

Un écran tactile de 4 pouces

La compatibilité Google Assistant

La possibilité d’utiliser le Chromecast

Au lieu de 59,99 euros habituellement, le Xiaomi Mi Smart Clock est aujourd’hui en promotion à seulement 39,99 euros sur le Mi Store.

Mi Smart Band 6 : un bracelet connecté complet et pas cher

Le Xiaomi Mi Smart Band 6 est le dernier bracelet connecté du célèbre constructeur chinois. Il conserve globalement le même design que ses aînés, mais introduit des nouveautés très intéressantes, comme son écran AMOLED qui passe à 1,56 pouce pour un meilleur confort visuel ou encore l’ajout du capteur SpO2 pour calculer le taux d’oxygène dans le sang. La santé est donc encore plus au cœur de l’expérience, tout comme le sport avec 30 activités sportives. L’autonomie est de deux semaines environ, chiffre qui varie évidemment en fonction de votre utilisation.

Ce qu’il faut retenir :

Un écran OLED de 1,56 pouce

Un suivi d’activité complet

Une autonomie confortable

Au lieu de 59,99 euros, le Xiaomi Mi Smart Band 6 est aujourd’hui en promotion à seulement 44,99 euros sur le Mi Store. On trouve également le Mi Smart Band 5 à 29,99 euros au lieu de 49,99 euros et le Band 4 à 24,99 euros au lieu de 39,99 euros.

Mi Watch Lite : la moins chère des montres connectées

La Xiaomi Mi Watch Lite reprend le design rectangulaire des Apple Watch, mais c’est à peu près tout ce qu’elle emprunte à la montre connectée de la Pomme. De nombreuses fonctionnalités sont tout de même disponibles, en passant par le suivi du sommeil, l’analyse de la fréquence cardiaque et bien d’autres. Cette montre met surtout en avant l’intégration d’un GPS précis capable d’indiquer l’altitude et la pression atmosphérique de votre environnement. Elle fait également office de coach sportif en traquant le nombre de pas, la distance parcourue ou encore les calories brûlées et reconnait jusqu’à 11 activités sportives. Enfin, comptez un peu moins de 10 jours d’autonomie en fonction de votre utilisation.

Ce qu’il faut retenir :

L’autonomie de 9 jours

L’écran rectangulaire de 1,4 pouce

Les nombreuses fonctionnalités pour un petit prix

Au lieu de 69,99 euros habituellement, la Xiaomi Mi Watch Lite est aujourd’hui en promotion à seulement 49,99 euros sur le Mi Store. Si vous souhaitez une montre connectée plus complète, la Mi Watch classique est quant à elle disponible à 129 euros au lieu de 149 euros.

Les smartphones Xiaomi en promotion

Que ce soit Redmi, Poco ou Mi, toutes les gammes de smartphones du constructeur chinois sont elles aussi en promotion sur le site officiel de Xiaomi. Voici notre sélection des meilleures offres.