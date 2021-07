Juste après les soldes, Xiaomi baisse le prix de ses smartphones sur son site officiel

Les soldes d'été 2021 ne sont plus d'actualité depuis hier soir, mais les promotions continuent de plus belle chez les constructeurs de smartphones. Xiaomi décide en effet de baisser le prix de plusieurs références incontournables, comme son tout nouveau Redmi Note 10S.

De nombreux smartphones Xiaomi ont été bradés par les différents e-commerçants pendant les soldes d’été 2021, mais maintenant que cette période de promotions à la française est finie, le constructeur réputé pour l’excellent rapport qualité-prix de ses produits décide aujourd’hui de surenchérir en baissant le prix de plusieurs de ses références incontournables du segment entrée/milieu de gamme, directement depuis le site officiel de la marque chinoise.

Les smartphones Xiaomi en promotion

Xiaomi Redmi Note 10S : un Super smartphone pour son prix

Le Xiaomi Redmi Note 10S est le tout nouveau smartphone qui vient compléter la gamme Redmi Note 10. Omar, qui le tient fièrement dans les mains sur l’image ci-dessus, lui a attribué la note de 9/10 – ce qui est assez rare pour un téléphone vendu aux alentours de 200 euros. À vrai dire, le 10S a tout pour plaire : un bel écran OLED de 6,43 pouces, de grosses performances avec la puce Helio G95 (capable de lire Fortnite en qualité élevée) et une autonomie record couplée à de la charge rapide. Seul l’appareil photo est en retrait, mais il permettra tout de même de prendre quelques bons clichés quand les bonnes conditions lumineuses sont réunies.

Pour en savoir plus, n’hésitez pas à lire notre test complet du Xiaomi Redmi Note 10S.

Ce qu’il faut retenir :

Un écran OLED bien calibré

Une configuration capable de lire Fortnite

Une autonomie de 2 jours avec de la charge rapide efficace

Au lieu de 249 euros, la version 128 Go du Xiaomi Redmi Note 10S est aujourd’hui disponible en promotion à 229 euros sur le site officiel de la marque.

Xiaomi Redmi Note 10 Pro : le meilleur smartphone 4G de la marque

Le Xiaomi Redmi Note 10 Pro est ce qu’il se fait de mieux dans les smartphones 4G disponibles aux alentours de 300 euros. Sa fiche technique pourrait même faire penser à du premium tant les composants utilisés sont excellents, comme son écran AMOLED de 6,67 pouces proposant un taux de rafraichissement allant jusqu’à 120 Hz ou son appareil photo polyvalent proposant un capteur principal de 108 mégapixels. L’autonomie n’est évidemment pas en reste avec une batterie de 5 020 mAh (compatible charge rapide 33 W), tout comme les bonnes performances qui sont assurées par un puissant Snapdragon 732G.

Pour en savoir plus, n’hésitez pas à lire notre test complet du Xiaomi Redmi Note 10 Pro.

Ce qu’il faut retenir :

Un écran AMOLED à 120 Hz

Une grosse batterie de 5 020 mAh

Un capteur principal de 108 mégapixels

Une puce Snapdragon 732G performante

Au lieu de 349 euros, la version 128 Go du Xiaomi Redmi Note 10 Pro est aujourd’hui disponible en promotion à 309 euros sur le site officiel de la marque.

Xiaomi Poco X3 Pro : un smartphone pour les gamers

Le Xiaomi Poco X3 Pro propose tout simplement les meilleures performances de son segment tarifaire en intégrant la puissante puce Snapdragon 860 de Qualcomm, épaulée par 6 Go de RAM. Avec une telle configuration, vous pourrez faire tourner tous les jeux 3D du moment dans d’excellentes conditions graphiques, d’autant plus que le tout sera très fluide à l’écran grâce à sa dalle IPS LCD rafraichi à 120 Hz. Vous pourrez également compter sur la technologie de refroidissement LiquiCool 1.0 Plus pour bien gérer la chauffe du smartphone au quotidien.

Pour en savoir plus, n’hésitez pas à lire notre test du Xiaomi Poco X3 Pro.

Ce qu’il faut retenir :

Un écran de 6,67 pouces à 120 Hz

Un Qualcomm Snapdragon 860 très puissant

Une grosse batterie avec de la charge rapide 33 W

Au lieu de 249 euros, la version 128 Go du Xiaomi Poco X3 Pro est aujourd’hui disponible en promotion à 229 euros sur le site officiel de la marque. On trouve également le modèle 256 Go à 259 euros au lieu de 299 euros.

Xiaomi Poco F3 : le midship killer

Le Xiaomi Poco F3 est le smartphone qui veut faire mal aux autres références coûtant souvent le double du prix. Pour cela, il s’arme d’une fiche technique aux petits oignons avec un écran AMOLED 120 Hz (proposant un échantillonnage tactile de 360 Hz) compatible HDR10+, le tout protégé par du verre Gorilla Glass 5. Niveau performances, on est même au-delà des smartphones principaux smartphones haut de gamme de 2020 grâce à la puce Snapdragon 870 de Qualcomm. Pour continuer avec les bonnes nouvelles, on peut aussi mentionner la présence du Wi-Fi 6 et de la charge rapide 33 W.

Pour en savoir plus, n’hésitez pas à lire notre test complet du Xiaomi Poco F3.

Ce qu’il faut retenir :

L’écran AMOLED à 120 Hz (et HDR10+)

Une puissance supérieure au Snapdragon 865

Les deux haut-parleurs compatibles Dolby Atmos

Au lieu de 369 euros, la version 128 Go du Xiaomi Poco F3 est aujourd’hui disponible en promotion à 329 euros sur le site officiel de la marque. On trouve également le modèle 256 Go à 369 euros au lieu de 399 euros.

Xiaomi Mi 11 Lite 5G : le smartphone compatible 5G

Le Xiaomi Mi 11 Lite se décline en deux modèles, mais celui compatible 5G possède quelques avantages. Tout d’abord, ce smartphone embarque la puissante puce Snapdragon 780G qui promet les fonctions du haut de gamme à moindre coût. Entendez par là que vous pourrez faire tourner toutes les applications gourmandes sans souffrir du moindre ralentissement. Ensuite, mais c’est plus anecdotique, la caméra selfies est de 20 mégapixels au lieu de 16. Pour le reste, c’est le même smartphone que la version 4G avec un écran OLED à 90 Hz et une batterie de 4 250 mAh (compatible charge rapide 33 W).

Pour en savoir plus, n’hésitez pas à lire notre test complet du Xiaomi Mi 11 Lite 5G.

Ce qu’il faut retenir :

L’écran AMOLED 6,55 pouces à 90 Hz

La polyvalence en photo via 3 capteurs

La grande puissance du Snapdragon 780G

Au lieu de 399 euros, le Xiaomi Mi 11 Lite compatible 5G est aujourd’hui disponible en promotion à 369 euros sur le site officiel de la marque.

