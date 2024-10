Des écouteurs sans fil Jabra à moins de 30 € : c’est le bon plan à ne pas rater aujourd’hui

RĂ©fĂ©rence parmi les Ă©couteurs sans fil, et plus particulièrement les modèles sportifs, Jabra est un constructeur danois dont le savoir-faire n’est plus Ă dĂ©montrer. Autant dire que ce fut un grand choc d’apprendre que le rideau est tombĂ© sur cette marque historique qui abandonne le marchĂ© des Ă©couteurs sans fil grand public. Mais ses produits restent toujours en vente, comme les Jabra Elite 2 Ă 29,99 euros au lieu de 49,99 euros chez Cdiscount.

Quand bien mĂŞme on n’a pas envie de dĂ©penser des mille et des cents pour des Ă©couteurs sans fil, il est toujours intĂ©ressant de se diriger vers un modèle d’entrĂ©e ou du milieu de gamme d’une marque reconnue. C’est plus facile qu’autrefois avec la dĂ©mocratisation des true wireless et de certaines fonctionnalitĂ©s comme la rĂ©duction de bruit active. Bon, les Jabra Elite 2 n’en sont pas dotĂ©s, mais cette rĂ©duction de 40 % les encore plus intĂ©ressants.

Les Jabra Elite 2 en bref

Des Ă©couteurs abordables, confortables et IP55

Des basses bien présentes

Une autonomie plus que correcte pour le prix

Au lieu de 49,99 euros habituellement, les Jabra Elite 2 sont maintenant disponibles en promotion Ă 29,99 euros chez Cdiscount.

Des Ă©couteurs premiers prix mais durables

Peu importe le modèle ou leur segment tarifaire, les écouteurs sans fil Jabra ne révolutionnent jamais leur signature esthétique. On retrouve toujours un aspect épuré avec un format intra-auriculaire pour assurer un bon maintien, ainsi que des boutons physiques pour les commandes. Le format intra-auriculaire ne convient pas à tout le monde, mais il faut savoir que ces écouteurs sont suffisamment légers pour se laisser oublier, avec un poids de 4,6 g par écouteur. De plus, ils sont certifiés IP55 pour résister à la pluie et à la transpiration.

Les Jabra Elite 2 embarquent Ă©galement quelques fonctions connectĂ©es comme Google Fast Pair qui permet un appairage plus rapide avec les smartphones Android ainsi que Spotify Tap. L’assistant vocal Alexa est aussi directement intĂ©grĂ© et peut ĂŞtre invoquĂ© directement Ă partir des commandes. Du cĂ´tĂ© de l’autonomie, le constructeur danois avance une durĂ©e de 7 heures par charge et deux recharges supplĂ©mentaires grâce Ă l’Ă©tui, ce qui donne une autonomie totale de 21 heures. Enfin, 10 minutes de recharge suffisent pour rĂ©cupĂ©rer une heure d’Ă©coute.

Des prestations Ă la hauteur de leur tarif

Du cĂ´tĂ© des performances audio, les Jabra Elite 2 embarquent chacun un transducteur de 6 mm et prennent en charge le Bluetooth 5.2 avec les codecs SBC et aptX de Qualcomm. La prĂ©sence de ce dernier est surprenant puisque l’on retrouve d’ordinaire ce codec dans les casques et Ă©couteurs haut de gamme, il assure un haut dĂ©bit, mais surtout une latence ultra-basse. En parlant de basses, celles-ci sont profondes et amples chez ces Ă©couteurs, ce qui donne un son puissant. En revanche les aigus s’effondrent et il arrive parfois que les Jabra Elite 2 soient sujets Ă des distorsions.

MalgrĂ© une belle panoplie de fonctionnalitĂ©s, il y en a une cruciale qui manque Ă l’appel : la rĂ©duction de bruit active. C’est-Ă -dire que l’on doit compter seulement sur l’isolation passive, et celle-ci est loin d’ĂŞtre la meilleure du marchĂ© puisqu’elle laisse passer des fuites sonores. Certes, on retrouve habituellement la rĂ©duction de bruit active chez les Ă©couteurs sans fil premium et du milieu de gamme, mais c’est une technologie qui a tendance Ă se dĂ©mocratiser parmi les true wireless abordables.

Afin de comparer les Jabra Elite 2 avec d’autres produits de la même catégorie, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide sur les meilleurs écouteurs sans fil pas chers.

