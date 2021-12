Le Xiaomi Mi Smart Band 6 renoue avec son excellent prix du Black Friday

Le Mi Smart Band 6 est le dernier modèle de cette gamme pour les bracelets connectés de Xiaomi. Il apporte un écran plus grand et davantage de fonctionnalités que ces prédécesseurs, pour un prix toujours aussi abordable. La preuve puisqu'on le trouve aujourd'hui à seulement 33,99 euros au lieu de 59,99 euros au lancement.

Les bracelets connectés de Xiaomi se sont rapidement succédé ces dernières années. Nous en sommes maintenant au Mi Smart Band 6 et ce dernier améliore grandement la formule originale, avec notamment un écran plus grand et en couleur ainsi que des fonctionnalités santé et sport bien plus poussées. Si celui-ci n’était pas aussi abordable que ses aînés à la sortie, il profite toutefois régulièrement de promotions pour le rendre presque aussi accessible que les autres.

Le Mi Smart Band 6, c’est quoi ?

Un bracelet connecté avec écran OLED de 1,56 pouces

Avec des fonctionnalités comme le calcul du SpO2

Et une autonomie allant jusqu’à 2 semaines

Au lieu de 59,99 euros au lancement, le Xiaomi Mi Smart Band 6 est aujourd’hui disponible en promotion à seulement 33,99 euros sur Amazon. C’est le même prix auquel ce bracelet connecté était proposé pendant les offres du Black Friday.

Un bracelet connecté plus complet qu’avant

Si le Xiaomi Mi Smart Band 6 ressemble beaucoup à ses prédécesseurs, il apporte pourtant de nombreux ajouts pour en faire un bracelet connecté encore plus complet que les anciens. Tout d’abord, son écran OLED s’élargit et passe de 1,1 pouce pour le Mi Smart Band 5 à 1,56 pouces pour ce récent modèle, où même la définition a été améliorée (152 x 486 pixels contre 126 x 294 pixels) pour une qualité d’affichage bien plus nette. Si cela apporte un certain confort lors de l’utilisation, cette nouvelle taille permet surtout au bracelet d’afficher les notifications de votre téléphone, via des applications, mais aussi pour les messages et les appels.

C’est ensuite au niveau de la santé que Xiaomi a fait un véritable bond en avant. On retrouve de nombreux capteurs assez basiques pour suivre et mesurer l’activité du porteur, comme un accéléromètre, un gyroscope ou encore un cardiofréquencemètre, mais aussi d’autres que l’on aperçoit surtout sur les montres connectées premium de la concurrence, avec notamment le SpO2 qui sert à analyser le taux d’oxygénation dans le sang. L’analyse du stress et le suivi du sommeil sont toujours de la partie. Côté sport, ce sont 30 activités disponibles, dont 6 reconnues automatiquement par le bracelet, mais on regrette l’absence d’un GPS intégré pour un suivi plus précis.

Une autonomie excellente, mais …

Xiaomi a toujours été un bon élève en ce qui concerne l’endurance de ses produits et ce n’est pas le Mi Smart Band 6 et son autonomie de 2 semaines environ qui viendront dire le contraire. Cependant, il faut tout de même noter que c’est un score inférieur aux précédents bracelets connectés de la marque chinoise, qui atteignaient sans effort les 3 semaines. Cela s’explique sûrement par une taille d’écran plus grande ou encore les capteurs embarqués en plus. Ceci étant dit, le Band 6 reprend tout de même quelques bonnes idées des anciens modèles, comme la recharge magnétique pour ne pas avoir à enlever le cadran du bracelet en silicone, ou encore la possibilité de contrôler votre musique. Il est même possible de changer le fond d’écran via l’application Mi Fit.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet sur le Xiaomi Mi Smart Band 6.

