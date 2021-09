Galaxy Tab S7 : la tablette premium de Samsung coûte 100 € de moins

La Galaxy Tab S7 est la dernière tablette haut de gamme de Samsung. Elle a tout pour plaire : un écran 120 Hz, un processeur performant et une belle autonomie. Lancée au prix de 719 euros dans sa version 128 Go, elle est disponible en promotion à 619 euros sur Amazon.

Apple s’est fortement imposé sur les devants de la scène avec son iPad Pro, toutefois Samsung n’a pas dit son dernier mot. Le géant coréen est connu pour proposer des solutions pour tous les budgets, en allant de l’entrée de gamme jusqu’à des produits plus premium. La Galaxy Tab S7 se positionne sur le segment haut de gamme et se trouve être une excellente alternative sous Android aux iPad, c’est certainement la meilleure solution du marché, d’autant plus qu’elle profite en ce moment d’une réduction de 100 euros sur son prix d’origine.

Ce qu’il faut retenir de la Galaxy Tab S7

L’écran de 11 pouces à 120 Hz

La puissance du Snapdragon 865+ dans une tablette

Une grande autonomie

Le S-pen fourni

Au lieu de 719 euros, la tablette Samsung Galaxy Tab S7 128 Go est désormais disponible en promotion à 619 euros sur Amazon, soit une belle réduction de 100 euros pour cette tablette.

Une tablette premium avec un bel écran

La Galaxy Tab S7 est l’une des tablettes les plus haut de gamme de la marque. Elle bénéficie de belles caractéristiques techniques pour un tarif qui reste accessible, par rapport à la concurrence. Si elle ne profite malheureusement pas de la technologie OLED, la tablette propose une belle dalle IPS LCD de 11 pouces rafraîchie à 120 Hz. Vous profiterez ainsi, d’une expérience utilisateur fluide et agréable au quotidien. Étant premium, la Tab S7 dispose d’un design sobre, mais efficace, avec des bordures très fines et un look très épuré.

En plus de délivrer un bel écran, la tablette de Samsung embarque quatre haut-parleurs AKG, proposant un son particulièrement remarquable pour une tablette. Elle est donc idéale pour visionner du contenu en streaming de temps en temps. Côté photo, la Galaxy Tab S7 propose une caméra de 13 mégapixels au dos et une caméra selfie de 8 mégapixels. Une faible qualité, mais qui reste suffisante pour converser en visio avec vos proches et réaliser quelques clichés à la volée.

Puissante et endurante

Samsung ne se contente pas d’offrir un bel objet, le constructeur coréen propose une tablette puissante qui embarque un Snapdragon 865+ de Qualcomm, avec 6 Go de mémoire vive. Avec une telle configuration, vous êtes assuré de pouvoir naviguer sur la tablette en toute tranquillité sans risque de latence lorsque vous changez d’application ou lorsque vous jouez à des jeux gourmands par exemple. Pas de compatibilité 4G ou 5G, mais on se console avec la présence du Bluetooth 5 et du Wi-Fi 6. Quant à sa capacité, elle est de 128 Go de stockage, mais un lecteur de cartes microSD est aussi de la partie, afin d’agrandir la capacité de stockage selon vos besoins, jusqu’à 1 To.

Enfin, côté autonomie, Samsung propose une grande batterie de 8 000 mAh jusqu’à 15 heures d’autonomie. Avec une telle capacité, vous pourrez utiliser la tablette pendant au moins 2 à 3 jours, selon votre utilisation. Sachez que le stylet S-pen est inclus dans la boîte, de quoi ravir les plus créatifs d’entre vous.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet de la Galaxy Tab S7 de Samsung.

