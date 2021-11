Les meilleures références des tablettes Samsung et Apple sont en promotion pour le Black Friday

Le Black Friday est là et avec lui bon nombre de tablettes en promotion. Que vous cherchiez un modèle surpuissant pour dessiner, un plus basique pour regarder Netflix au lit : il y en aura pour tout le monde !

Envie d’une tablette ? Le Black Friday est une bonne occasion de belles économies. Fortement dominé par Apple et ses iPad, le secteur voit depuis quelques mois un retour des constructeurs Android, qui font un retour remarqué sur l’entrée de gamme.

Nous avons été choisir les meilleurs produits du moment et nous mettrons à jour ce guide au fur et à mesure de l’arrivée de nouvelles offres.

iPad Air 2020 : la tablette de référence

L’iPad Air est le modèle « grand public » le plus avancé de la marque à la pomme. C’est ici le dernier modèle qui est en promo chez plusieurs revendeurs. Parmi les nouveautés de cette quatrième génération d’iPad Air, on note un design bien plus anguleux directement dérivé de l’iPad Pro. Résultat on fait nos adieux au bouton home. Le Touch ID est cependant toujours là, mais placé sur la tranche.

Pour le reste, on est en présence d’un excellent iPad, avec un écran parfaitement calibré. Dommage toutefois qu’il ne soit pas 120 Hz. Sous le capot, la puce Bionic A14 est toujours l’une des plus performantes du marché. L’autonomie n’est cependant pas fantastique, on peine parfois à atteindre les 10 heures prévues. On salue toutefois l’adoption de l’USB-C.

Fine et performante, l’iPad Air 2020 est l’une de nos tablettes favorites. Elle passe de 669 à 589 € chez plusieurs revendeurs.

iPad 2020 : le choix de la raison

On a beau adorer les innovations techniques de l’iPad Pro et de l’iPad Air, on doit bien avouer que pour une grande partie des utilisateurs un « simple » iPad fera amplement le travail. On retrouve donc un design connu et toujours aussi soigné. À noter pour les nostalgiques du bouton Home : ce dernier est toujours présent.

En interne, on trouve un A12 Bionic qui s’il n’est plus exactement à la pointe fera fonctionner toutes les applications dans une fluidité parfaite. De son côté, l’écran est lumineux et bien calibré. Et si vous voulez vous essayer au dessin, il est même compatible avec l’Apple Pencil de première génération.

À seulement 300 € à la Fnac et Darty, l’iPad 2020 pulvérise la concurrence sous Android. Foncez tant que les stocks sont là !

Samsung Galaxy Tab S7 : si vous ne voulez pas d’iOS

Si vous êtes à la recherche d’une tablette haut de gamme et que vous êtes absolument allergique aux produits Apple, une seule alternative vous est ouverte : Samsung et ses Galaxy Tab. Et cela tombe bien, car une grande partie de la gamme Galaxy Tab S7 est en ce moment en promotion à la Fnac.

On commence par les deux plus ambitieuses du constructeur, les Galaxy Tab S7 et S7+. Elles partagent l’essentiel de leurs caractéristiques, à savoir un processeur Snapdragon 865+ épaulé par 6 Go de mémoire vive. Si on retrouve sur les deux modèles un superbe écran AMOLED 120 Hz, celui-ci est de 11 pouces sur la S7 et 12,4 pouces sur la S7+.

Les deux tablettes proposent de belles prestations, mais souffrent d’une autonomie assez moyenne.

Si votre budget est plus limité, la Galaxy Tab S7 FE (pour « Fan Edition ») est aussi en promotion. Si elle bénéficie elle aussi d’une très bonne finition, elle troque l’écran OLED pour une simple dalle LCD (certes de qualité) de 12,4 pouces à 60 Hz.

Le processeur passe de son côté à une Snapdragon 750 G. Si elle suffit pour une utilisation bureautique et multimédia très confortable, ses performances sont en revanche un peu limites pour jouer dans de bonnes conditions.

Realme Pad : la tablette des petits budgets

Trouver une bonne tablette sans se ruiner est plus difficile qu’il n’y parait. Realme nous aide sur ce point avec une Realme Pad qui nous rappelle la Nexus 7 de Google dans son esprit. Malgré son prix plancher, elle bénéficie d’une finition correcte. Elle est aussi relativement compacte malgré un écran de 10,4 pouces.



Ce dernier est d’ailleurs une bonne surprise, avec une luminosité suffisamment élevée pour rester lisible dans la plupart des circonstances. Le traitement de la dalle est en revanche un aimant à traces de doigts. Autre bon point : le processeur Helio G80 de Mediatek. Une puce certes d’entrée de gamme, mais suffisante pour un usage léger dans de bonnes conditions. L’autonomie est elle d’environ six heures.

La Realme Pad est donc une tablette correcte pour les petits budgets qui l’utiliseront surtout pour consommer des contenus en ligne. Elle est à 179 € chez Cdiscount.

Lenovo Tab P11 : une tablette Android hybride

Avec son relativement grand écran de 11 pouces, sa béquille et son clavier, la Lenovo Tab P11 n’est pas sans rappeler la Surface de Microsoft. Malgré cela, nous sommes avant tout en face d’une tablette conçue pour consommer des contenus plus qu’en créer.

La dalle de 11 pouces est étonnamment lumineuse pour son tarif, le choix de l’IPS offre également de larges angles de vision. Pratique pour regarder une vidéo à plusieurs par exemple. Le Snapdragon 662 utilisé est un bon petit SoC d’entrée de gamme. Il ne faudra pas lui demander beaucoup plus que de consommer des contenus, mais pour cet usage il fait parfaitement son office. Il a aussi le bon goût d’être peu gourmand en énergie puisque l’on dépasse les 15 heures d’utilisation.

Endurante et dotée d’un bon écran, la Lenovo Tab P11 intéressera ceux qui cherchent de quoi regarder des films ou lire des BD dans de bonnes conditions pour pas trop cher. Elle est ici en promo avec un clavier et une coque de protection.

