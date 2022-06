La Samsung Galaxy Tab S7 avec 256 Go est à son prix le plus bas pour les soldes

Remplacée depuis peu, la Samsung Galaxy Tab S7 reste une tablette premium très recommandable. Aujourd'hui, elle se négocie à un bien meilleur prix lors des soldes : 549 euros contre 799 euros à sa sortie, pour la version 256 Go.

Samsung voit certes de nombreux constructeurs se lancer sur le marché des tablettes, la marque sud-coréenne propose des tablettes sous Android toujours excellentes. On pense notamment à la Galaxy Tab S7, la tablette premium de Samsung qui a récemment été remplacée par la nouvelle génération. Malgré tout, cette tablette reste un très bon produit, avec son design soigné, ses performances de haute volée et son autonomie solide. Elle remplit en grande partie les exigences que l’on attend sur ce type de produit, et devient plus accessible à l’occasion des soldes grâce à cette remise de 250 euros.

Les forces de la Galaxy Tab S7

Son écran de 11 pouces à 120 Hz

Son puissant SoC : Snapdragon 865+

Son autonomie de 2 à 3 jours

Le S-pen fourni

Au lieu d’un prix de lancement à 799 euros, la version 8+256 Go de la Samsung Galaxy Tab S7 est désormais proposée à 549 euros sur le site Rue du Commerce.

Retrouvez la Galaxy Tab S7 (256 Go) à 549 € sur Rue du Commerce

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil au tableau ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant la Galaxy Tab S7 de Samsung.

Une très bonne référence parmi les tablettes de Samsung

Un peu plus d’un an s’est écoulé depuis la sortie de la Galaxy S7 et, cette dernière reste une très bonne tablette premium. Si elle ne profite pas de la technologie OLED comme la version Plus, la tablette propose une belle dalle IPS LCD de 11 pouces rafraîchie à 120 Hz. Vous profiterez ainsi, d’une expérience utilisateur fluide et agréable au quotidien. Esthétiquement, Samsung ne fait pas de concession et délivre une tablette sobre et élégante avec des bordures fines autour de l’écran.

En plus de délivrer un bel écran, la tablette de Samsung embarque quatre haut-parleurs AKG qui offrent un rendu sonore puissant et plus immersif. Elle est donc idéale pour visionner du contenu en streaming de temps en temps. Côté photo, la Galaxy Tab S7 propose une caméra de 13 mégapixels au dos et une caméra selfie de 8 mégapixels. Une faible qualité, mais qui reste suffisante pour converser en visio avec vos proches et réaliser quelques clichés à la volée.

Avec une configuration qui a toujours du répondant

Pour faire fonctionner efficacement, la Tab S7 peut compter sur le processeur Qualcomm Snapdragon 865+ avec 8 Go de mémoire vive. Avec une telle configuration, vous aurez une tablette performante au quotidien, que ce soit pour les usages classiques, ou bien pour des tâches plus poussées, comme faire tourner des jeux 3D et tout ça sans aucune difficulté. D’autant plus que son écran dispose d’un taux de rafraichissement de 120 Hz pour apporter un gain de fluidité en jeu. Le modèle ici dans ce bon plan, dispose de 256 Go de stockage, mais un lecteur de cartes microSD est aussi de la partie, afin d’agrandir la capacité de stockage selon vos besoins, jusqu’à 1 To.

Quant à l’autonomie, Samsung propose une batterie de 8 000 mAh jusqu’à 15 heures d’autonomie. Avec une telle capacité, vous pourrez utiliser la tablette pendant au moins 2 à 3 jours, selon votre utilisation. Parfait pour les plus créatifs, il sera aussi possible d’utiliser un stylet, nommé S-Pen.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre prise en main sur la Galaxy Tab S7 de Samsung.

