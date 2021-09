Le SSD Crucial MX500 de 500 Go est à un excellent prix grâce à ce code promo

Le rapport capacité-prix du célèbre SSD Crucial MX500 ne cesse de s'améliorer. Aujourd'hui, le modèle avec 500 Go de stockage est aujourd'hui disponible à seulement 47,99 euros grâce à un code promo sur Cdiscount. Un prix inédit !

Crucial est une marque de choix si vous aviez dans l’idée d’ajouter un SSD à votre configuration PC. Le MX500 est de loin le plus populaire, notamment grâce à des débits élevés, constants et sans trop perdre en performances une fois l’espace de stockage saturé. De plus, il n’a jamais coûté aussi peu cher qu’aujourd’hui.

Les caractéristiques du SSD Crucial MX500

Une capacité totale de 500 Go

560 Mo/s en lecture et 510 Mo/s en écriture

Il se branche en SATA à la carte mère de votre PC (câble non fourni)

Habituellement vendu entre 60 et 80 euros, le SSD Crucial MX500 avec 500 Go de stockage est actuellement disponible en promotion à seulement 47,99 euros sur Cdiscount en utilisant le code promo SEPT avant de procéder au paiement de la commande.

L’alternative au format M.2

Si vous avez la possibilité de brancher un SSD NVMe, notez que le WD Black SN750 500 Go avec des débits de 3 470 Mo/s en lecture et 2 600 Mo/s en écriture passe au prix de 52,99 euros sur Cdiscount, avec le même code promo que précédemment.

Les performances du SSD Crucial MX500

Le modèle 500 Go du SSD Crucial MX500 ne propose pas des performances différentes par rapport aux autres capacités. Lui aussi est plafonné à 560 Mo/s en lecture et 510 Mo/s en écriture, ce qui sont des débits excellents, d’autant plus quand lorsqu’on sait que ces derniers resteront constants, même avec un espace de stockage restreint. De plus, la technologie 3D NAND est également de la partie pour gagner en endurance, en rapidité et économiser en consommation énergétique.

À titre de comparaison avec un disque dur traditionnel, c’est tout de même cinq fois plus rapide. Votre système d’exploitation et les logiciels installés s’exécuteront donc bien plus rapidement, notamment les jeux vidéo qui verront leurs temps de chargement fortement réduits.

Stockez vos données en toute sécurité

Un SSD possède un autre avantage, notamment la solidité de sa conception. En l’absence de pièces mécaniques, un Solid State Drive comme le MX500 de Crucial résiste beaucoup mieux aux chocs et aux vibrations qu’un HDD, par exemple, et vous accompagnera alors plus longtemps dans le temps. Il encaisse également mieux les chocs, ce qui est tout de même plus rassurant lorsque vous devez transporter votre PC.

Pensez également à exporter votre vie numérique

Dans la vie, il est toujours bon d’avoir une roue de secours. Ce pour quoi nous vous conseillons d’opter également pour un système de stockage externe afin de conserver une copie de vos données. Vous trouverez quelques des meilleures références dans notre guide d’achat dédié.