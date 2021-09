La trottinette électrique abordable de Xiaomi est encore moins chère ce week-end

La Xiaomi Mi Scooter Essential est actuellement la trottinette électrique la plus abordable et Cdiscount décide aujourd'hui de baisser encore plus le prix de cet engin. On la trouve alors à 249 euros au lieu de 299 euros grâce à une vente flash qui va durer toute le week-end.

Si vous ne recherchez pas la trottinette électrique la plus rapide, mais qui bénéficie tout de même d’une qualité de fabrication exemplaire et de multiples fonctionnalités comme le verrouillage Bluetooth, on vous présente alors la Xiaomi Mi Scooter Essential. Avec elle, vous ferez de belles économies sans avoir la sensation d’avoir acquis un produit cheap, surtout qu’aujourd’hui elle bénéficie d’une réduction de 50 euros.

Ce qu’il faut retenir de la Mi Scooter Essential

Une vitesse bridée à 20 km/h via 3 modes

Une autonomie moyenne de 20 km

Un système de freinage efficace

Bonus : l’écran sur le guidon

Au lieu de 299 euros habituellement, la trottinette électrique Xiaomi Mi Scooter Essential est aujourd’hui disponible en promotion à seulement 249 euros sur Cdiscount.

Des points communs avec la 1S et la Pro 2

La Xiaomi Mi Scooter Essential ressemble comme deux gouttes d’eau aux autres trottinettes électriques du fabricant chinois, enfin à quelques détails près. C’est la plus légère, puisqu’elle affiche 12 kilos tout rond sur la balance, contre plus de 14 kilos pour les deux autres. Comme d’habitude, l’engin se plie en deux pour faciliter le rangement et le transport. L’écran est aussi de la partie sur le guidon pour afficher des informations comme le mode utilisé, la vitesse à laquelle vous roulez ou encore la jauge restante de batterie.

D’ailleurs, même ce modèle abordable propose une certification IP 54 pour résister aux gouttes de pluie et à la poussière. Elle conserve également le double système de freinage régénératif et le système E-ABS sur la roue avant pour assurer la stabilité de l’utilisateur lors des ralentissements. Avec l’application Mi Home de Xiaomi, vous pourrez même consulter certaines statistiques de la trottinette comme la distance parcourue ou votre vitesse moyenne et également effectuer un verrouillage à distance.

Rouler tranquillement, tel est son crédo

Avec cette trottinette, vous n’aurez en tout cas pas peur de dépasser la vitesse maximale réglementée à 25 km/h, car la Mi Scooter Essential ne l’atteint tout simplement pas. Comptez plutôt 20 km/h en mode sport, 15 km/h en mode standard et 5 km/h en mode piéton. Vous pouvez facilement changer de mode directement avec le bouton situé en dessous de l’écran LCD, même en pleine course. Après une vitesse amoindrie, c’est ensuite l’autonomie qui diminue par rapport aux deux autres trottinettes. La Mi Scooter Essential peut être utilisée pendant une vingtaine de kilomètres, alors que la 1S monte à 30 km et la Pro 2 jusqu’à 45 km. Ceci étant dit, c’est amplement suffisant pour effectuer des trajets courts au quotidien.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test de la Xiaomi Mi Scooter Essential.

