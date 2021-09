La fibre n’a jamais été aussi accessible qu’avec ces 3 offres (Sosh, B&You et RED)

Les forfaits mobile ne sont pas les seuls à bénéficier de belles réductions en cette rentrée 2021, les abonnements fibre font aussi l'objet de promotions temporaires. Voici les 3 meilleures offres du moment chez RED, Bouygues et Sosh.

La rentrée 2021 est pour le moins prolifique en ce qui concerne les offres de forfaits mobile, mais ce n’est pas pour autant que les opérateurs ont oublié d’en faire de même sur le front des abonnements fibre. Nous vous avons sélectionné les 3 meilleures offres du moment chez les 3 plus grands FAI français pour que vous puissiez mieux faire votre choix.

Les meilleures offres Fibre du moment

La boîte Sosh : le meilleur rapport qualité-prix

Sosh dispose du réseau fibre de l’opérateur historique Orange qui est l’un des meilleurs fournisseurs d’accès à Internet. Côté performances, la boîte Sosh offre un débit théorique maximal de 300 Mbit/s, aussi bien en téléchargement qu’en envoi. C’est moins que ce peuvent offrir ses concurrents directs, mais c’est largement suffisant pour profiter d’une connexion à domicile de qualité et fiable, d’autant plus qu’il s’agit d’une vraie fibre de type FTTH. Avec ceci, l’offre donne aussi accès à une ligne téléphonique fixe comprenant les appels illimités vers les fixes en France métropolitaine, dans les DOM et dans plus de 100 destinations internationales.

La TV est en option sur demande avec un accès gratuit à 72 chaînes visionnables depuis l’application TV d’orange sur smartphone, tablette et ordinateur. Vous pouvez si besoin opter pour un décodeur TV pour 5 euros supplémentaires par mois donnant automatiquement accès à plus de 140 chaînes une fois branchée à votre TV.

Les points clés de l’offre Sosh

Une vraie fibre FTTH

La TV et 72 chaines en option gratuite

Sans engagement

Jusqu’au 27 septembre 2021, l’abonnement Fibre Boîte Sosh est disponible à 14,99 euros par mois pendant 1 an, puis à 29,99 euros. Cette offre est uniquement disponible pour les nouveaux clients et sans engagement.

BBox de Bouygues Telecom : l’offre la plus économique

C’est l’offre la moins chère de notre sélection, Bouygues Telecom propose en effet son abonnement Bbox fit à seulement 9,99 euros par mois pendant 12 mois. Cette offre en série spéciale vous fait disposer d’une ligne fibre avec un débit en téléchargement de 300 Mbit/s en téléchargement et 200 Mbit/s en envoi. C’est sensiblement le même débit que ce que propose Sosh et dans les faits, il n’y a pratiquement aucune différence en termes de performance. Cette offre donne également accès à une ligne fixe avec les appels illimités vers les fixes en France et dans plus de 110 pays.

Si vous souhaitez un meilleur débit en plus de la TV, l’offre Série spéciale Bbox est faite pour vous. Avec cette dernière, vous disposez d’une ligne fibre allant jusqu’à 500 Mbit/s en téléchargement et 300 Mbit/s en envoi, une ligne fixe avec les mêmes avantages que la Bbox Fit mais aussi et surtout un bouquet TV de 180 chaînes accompagnée d’un Décodeur Bbox 4K.

Les points clés de l’offre Bbox

L’accès à une vraie fibre pour moins de 10 euros par mois

un bouquet TV de 180 chaines pour 6 euros de plus

Avec un engagement d’un an

Jusqu’au 19 septembre 2021, l’offre Bbox Fit est à 9,99 euros par mois pendant un an avant de passer à 29,99 euros mensuels. l’offre Série Spéciale Bbox est à 15,99 euros par mois pendant un an puis 36,99. Ces deux offres disposent d’un engagement d’un an et la location des box/décodeurs est incluse dans le prix.

RED by SFR : plus chère, mais la plus complète

L’offre RED Box est la plus chère de cette sélection, mais elle est aussi la plus complète en termes d’expérience. Il s’agit en effet d’une offre Triple Play incluant une ligne Fibre, un bouquet TV et une ligne téléphonique. Cette dernière offre d’ailleurs les appels illimités vers les fixes en France et vers plus de 100 autres destinations.

Côté débit, RED offre jusqu’à 1 Gb/s en téléchargement et 500 Mbit/s en envoi. L’option « Débit Max » propose même jusqu’à 2 Gb/s en téléchargement et un routeur Wifi 6 pour 9 euros de plus par mois.

Avec l’offre de base, vous bénéficiez aussi d’un Bouquet TV de base avec 35 chaînes avec possibilité de les visionner depuis un ordinateur, une tablette ou un smartphone. Si vous souhaitez en profiter sur votre téléviseur, un décodeur est proposé en option pour seulement 19 euros au lieu de 60 habituellement. Une autre option débloque jusqu’à 100 chaînes (comprenant les 35 de base) pour 3 euros par mois en plus.

Attention, RED parle souvent de fibre pour désigner une ligne THD (Très Haut Débit) via câble. Il ne s’agit donc pas d’une vraie fibre dite FTTH. Si vous êtes intéressé par l’offre, testez votre éligibilité avant de passer à la caisse.

Les points clés de l’offre RED box

Un abonnement Internet fibre + TV + téléphone sans engagement

Un débit allant jusqu’à 1 Gb/s

Sans engagement

Jusqu’au 20 septembre 2021, l’offre RED Box est au prix de 20 euros par mois avec un mois offert. Vous pouvez aussi opter pour l’option Débit Max avec le Wifi 6 pour 29 euros par mois au lieu de 39.

