Pour un Lenovo Smart Clock 2 acheté, un modèle Essential est offert chez Boulanger

Le Lenovo Smart Clock 2 est le nouveau réveil connecté équipé d'un chargeur sans fil. Il coûte 69,99 euros depuis son lancement l'été dernier, mais si vous l'achetez chez Boulanger vous aurez aujourd'hui droit à un Lenovo Smart Clock Essential offert (d'une valeur de 49,99 euros).

Lenovo a récemment lancé une nouvelle version de son réveil connecté avec son Smart Clock 2. Ce dernier reprend les éléments de ses prédécesseurs, comme l’écran 4 pouces du modèle classique ou la veilleuse du modèle Essential, mais en changeant de design et en ajoutant un socle à induction pour recharger vos appareils sans fil. Le prix du produit n’a pas encore baissé, mais Boulanger propose aujourd’hui une offre intéressante pour s’équiper à moindres frais.

Ce qu’il faut retenir du Lenovo Smart Clock 2

Le nouveau design avec l’enceinte tout autour de l’écran

Le socle à induction pour recharger sans fil

L’ajout de la veilleuse

Le Lenovo Smart Clock 2 n’est pas en promotion aujourd’hui, mais en l’ajoutant à votre panier chez Boulanger vous aurez automatiquement un Lenovo Smart Clock Essential offert d’une valeur de 49,99 euros. Vous ne payez donc que 69,99 euros au lieu de 119,98 euros au total.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant le Lenovo Smart Clock 2. Le tableau se met à jour automatiquement.

Encore plus pratique qu’avant

Le premier réveil connecté de la marque était déjà bien pratique, mais le Lenovo Smart Clock 2 arrive à faire encore mieux. Pour cela, la marque américaine ne promet pas une fiche technique rehaussée ou de nouvelles fonctionnalités pour son nouveau produit, mais simplement un design repensé pour offrir plus de possibilités. Le tissu recouvre maintenant la totalité de l’appareil pour ne laisser que de la place à l’écran tactile IPS LCD de 4 pouces affichant une définition de 800 x 480 pixels et, ainsi, permettre une meilleure diffusion sonore.

Pensé pour trouver sa place dans une chambre, ce nouveau Smart Clock s’accompagne d’un support proposant de la charge sans fil via un socle à induction sur le côté droit, le côté gauche étant réservé au réveil connecté. Vous pourrez alors recharger jusqu’à 10 W (voire plus) vos appareils compatibles, et même ceux de la Pomme grâce à sa compatibilité MagSafe. Un port USB-A est toujours de la partie pour recharger simultanément un autre appareil en mode filaire. A la base du Lenovo Smart Clock 2, on retrouve également une veilleuse de seulement 11 lumens pour ne pas agresser les yeux.

« Ok Google, mets un réveil à 8h »

Tout ceci étant dit, ce nouveau réveil connecté remplit exactement les mêmes fonctions que le premier modèle. Google Assistant répond bien évidemment présent pour répondre à toutes les commandes vocales captées par le microphone numérique longue portée du Smart Clock 2. Vous pourrez alors lui demander de jouer de la musique, de programmer un rappel ou une alarme, de savoir la météo du jour ou même d’exécuter des routines selon votre choix.

L’OS étant celui de Google, il est aussi possible de caster du contenu depuis un smartphone ou vers une TV. En ce qui concerne l’interface, elle est claire et facile d’accès, avec des caractères affichés suffisamment gros pour voir les informations même à l’autre bout de la pièce. De plus, quelques nouveautés sont au programme, comme la possibilité de configurer plusieurs comptes Google et de choisir le mode sombre (comme sur smartphone).

Les meilleures enceintes connectées du moment

Si vous ne souhaitez pas avoir d’écran dans votre chambre, vous pourrez alors vous diriger vers une enceinte connectée de petite taille et vous trouverez plusieurs références dans notre guide d’achat dédié.